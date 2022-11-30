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澳洲新南威爾斯州承認防疫罰單含糊 撤3千萬澳元罰款

編譯中心／綜合29日電
澳洲新南威爾斯州政府因違反防疫限令的罰單過於含糊，撤銷總額逾3000萬澳元罰款。（取材自Pixabay）
澳洲新南威爾斯州政府因違反防疫限令的罰單過於含糊，撤銷總額逾3000萬澳元罰款。（取材自Pixabay）

澳洲新南威爾斯州政府29日承認，一些違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限令的罰單過於含糊，因此撤銷總額逾3000萬澳元（約2千萬美元）罰款，合計影響3萬多張罰單。

綜合路透和英國「衛報」（The Guardian）報導，澳洲各州和領地在疫情期間規定嚴格的限制措施，包括旅行和外出禁令。在人口最多的新南威爾斯州，警察可對違反公共衛生命令的個人開罰1000澳元（約新台幣2萬元）。

免費法律服務機構芮德芬法律中心（Redfern Legal Centre）7月代表3名原告提起訴訟，主張他們的1000至3000澳元罰單無效，因為罰款通知單沒有充分描述違法行為。

新南威爾斯州最高法院29日開庭審理，州政府的律師承認原告的罰款不符合法律要求。

新南威爾斯州稅務局（Revenue NSW）的發言人發布聲明表示，撤銷罰款的決定「並不意味沒有違法行為」；但與罰款相關的「所有懲罰」如吊扣駕照及財產扣押等，都將停止執行。

聲明發布後不久，新南威爾斯州稅務局罰款管理專員撤銷3萬3121張罰單，幾乎占6萬2138張防疫相關罰單的一半。其餘罰單則不受影響。

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