我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視：江澤民過世 享耆壽96歲

私募基金阿波羅聯合創辦人 遭控「淫魔」豪宅性侵女子

大堡礁白化 聯國倡列瀕危世遺 澳洲：太過頭了

編譯中心╱綜合29日電
聯合國指澳洲大堡礁應列入「瀕危世界遺產名錄」，遭澳洲質疑「太過頭」；圖為2016年所拍攝的大堡礁。(新華社)
聯合國指澳洲大堡礁應列入「瀕危世界遺產名錄」，遭澳洲質疑「太過頭」；圖為2016年所拍攝的大堡礁。(新華社)

聯合國專家表示，澳洲大堡礁應列入「瀕危世界遺產名錄」（List of World Heritage in Danger）。他們警告，氣候變遷已對這個消失中的奇景造成「重大影響」。澳洲環境部長皮伯塞克（Tanya Plibersek）坦承大堡礁面臨威脅，但她說，將其列入瀕危世界遺產名錄未免就太過頭了。

中央社引述法新社報導，聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）28日發布的報告指出，海洋暖化和農業汙染讓大堡礁處於危境，其恢復能力「嚴重受損」。

大堡礁是澳洲最富魅力的景點之一，列入瀕危名單恐大幅降低其對國際遊客的吸引力。

經過強力遊說，澳洲前任保守派政府2021年夏季勉強得以讓大堡礁不被列入瀕危清單。

澳洲海洋保護協會（Australian Marine Conservation Society）表示，大堡礁每年提供6萬個工作機會，帶來60億澳元(約40.5億美元)收入。

澳洲環境部長皮伯塞克說：「如果這個世界遺產面臨危險，那全世界大多數世界文化遺產也都面臨氣候變遷危險。」

國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature）和聯合國教科文組織專家這份最新報告，認可澳洲對保護大堡礁的貢獻，但報告發現，儘管投入了「空前的科學和管理」，珊瑚礁仍面臨與氣候變遷以及農業逕流汙染有關的「龐大壓力」。

澳洲5月報告指出，歷經長時間的夏季熱浪後，91%的大堡礁白化受損。

澳洲 氣候變遷 聯合國

上一則

泰1佛寺淪毒窟 4僧侶毒檢未過全解職

下一則

伊朗世足國家隊受威脅 不唱國歌就「刑求家人」

延伸閱讀

聯合國報告 ：全球航運面臨經濟低迷風險 明年動能減弱

聯合國報告 ：全球航運面臨經濟低迷風險 明年動能減弱
喚醒皮膚癌警覺 澳洲海灘數千人脫光拍藝術作品

喚醒皮膚癌警覺 澳洲海灘數千人脫光拍藝術作品
世足賽／等了12年 澳洲終結跨屆7連不勝

世足賽／等了12年 澳洲終結跨屆7連不勝
世足賽／突尼西亞2戰0進球 澳洲相隔12年再踢下勝場

世足賽／突尼西亞2戰0進球 澳洲相隔12年再踢下勝場

熱門新聞

北韓中央通訊社27日再度發布北韓領導人金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面的一系列照片。父女倆互動親密。 （路透）

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

2022-11-27 06:19
印度一對男女在森林裡進行「愛的連結」，不料卻被人潑強力膠刺殺，命喪野外。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

森林玩「不倫連結」男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

2022-11-24 03:50
亞美尼亞總理帕辛揚(左四)在合照時，似乎刻意和普亭(右三)保持距離。(Getty Images)

盟友拒簽中亞峰會宣言 普亭怒摔筆

2022-11-26 02:27
已故英國女王伊麗莎白二世。(Getty Images)

新書爆料 英女王死因並非「年老」

2022-11-26 05:33
北韓官媒朝中社11月19日發布照片顯示，領導人金正恩（右）緊牽女兒（左）18日在平壤順安國際機場視察新型洲際彈道飛彈「火星17」。(法新社)

誰是金正恩女兒？南韓情報機關搞混 情蒐能力慘遭譏笑

2022-11-26 16:16
政治新聞網站Politico報導，歐盟指控美國趁烏克蘭戰爭期間，高價出售武器和天然氣牟取暴利。歐新社

美國還是盟友？歐盟控美趁火打劫 高價售武器和天然氣

2022-11-26 15:26

超人氣

更多 >
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳
世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌