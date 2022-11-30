伊朗世足國家隊受威脅 不唱國歌就「刑求家人」

伊朗上周與威爾斯比賽前，球員已開口唱國歌。(美聯社)

世足賽B組上演「政治意味最濃的一場比賽」，伊朗 對決世仇美國，這場賽事本就因兩國多年齟齬未演先轟動，伊朗球員之前又為支持國內抗議者不願開口唱國歌而引發全球關注。美國CNN報導，伊朗革命衛隊「醜話說在前頭」，球員在這場比賽若膽敢不唱國歌，球員在國內的家人就會「入獄並遭暴力酷刑」。最終，美國1比0踢贏伊朗，晉級16強。

CNN引述消息人士，伊朗為激勵球員，在對英格蘭的比賽前承諾，若贏球將酬以「重禮及名車」。誘之以利至此，伊朗球員在賽前的國歌時間卻不願開口，以沉默表達對國內抗爭者的支持，比賽則以2比6輸球。

伊朗官方大怒，賽後革命衛隊分別召見球員和葡萄牙籍教練奎羅斯（Carlos Queiroz），並出言威脅，明白表示如果之後的賽事不開口唱國歌，或者膽敢公然抗議政府，他們在國內的家人將面對「入獄、遭暴力刑求」下場。後來在出戰威爾斯一役，伊朗球員已開口唱國歌。

此外還有消息指，伊朗革命衛隊派出數十名官員到場監督伊朗球員，不允許球員和其他球隊或與外國人會面。「在對威爾斯賽事中，德黑蘭派出數百人扮演支持伊朗政府和唱國歌的球迷，製造正面的假象。而下一場對上美國時，當局計畫將派出上千名假觀眾。」

上周當伊朗擊敗威爾斯，國內的軍警、鎮暴警察 等在街上揮舞國旗、跳上車頂，忘情狂歡，紐約時報採訪的當地民眾表示，他們不願和傷害人民的軍警為同一件事歡欣鼓舞，所以軍警的狂歡等同剝奪了他們贏球的喜悅。

伊朗的國腳則數度表達站在抗議者那邊，後衛瑞札伊恩（Ramin Rezaeian）在對威爾斯比賽踢進致勝球後表示：「這一球是送給我伊朗同胞的禮物，尤其是那些正在受苦的人們。」

日前美國足總在社交平台報導有關世界盃B組形勢時，將伊朗國旗中的紅色國徽移走，惹來伊朗正式向國際足協投訴。美國足總向CNN表示，此舉是要表達對伊朗女性的支持，並早已計畫只展示24小時，非因受壓才收回。美國國務院 強調沒有在此事上與美國足總有任何協調。