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國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

新加坡男男性行為除罪 同婚仍渺茫

編譯中心╱綜合29日電
新加坡國會通過廢除將男男性行為視為犯罪行為的刑法條文，但同時也修憲限制全面婚姻平權。(路透資料照片)
新加坡國會通過廢除將男男性行為視為犯罪行為的刑法條文，但同時也修憲限制全面婚姻平權。(路透資料照片)

新加坡國會今天通過廢除將男男性行為視為犯罪行為的刑法條文，但同時也修憲限制全面婚姻平權。當地一名LGBTQ人士坦言「心情複雜」，擔心同性婚姻因修憲「變得更加渺茫」。

備受爭議的新加坡刑法第377A條文規定，男男性行為屬犯罪行為，一旦罪名成立，可判處最長2年刑期。新加坡國會曾於2007年辯論是否廢除這條承襲英國殖民時期的法律條文，當時星國政府決定保留條文，雖不主動執法，但也不廢除。

隨著近年星國民眾對此條文的支持度逐年下降，新加坡總理李顯龍8月發表國慶群眾大會演說時宣布，政府將廢除第377A條文，但也強調，星國法律只承認一男一女的婚姻，許多國家政策都以此定義為據，「政府無意改變婚姻現有定義」，並決定修改憲法，不讓它在法庭上受到挑戰。

綜合星媒報導，歷經2天辯論，新加坡國會今天通過廢除377A條文，同時修憲新增第156節條文，明定國會有權制定法律以定義、保護、促進和推廣婚姻制度。

新加坡內政部長兼律政部長尚穆根（K. Shanmugam）指出，「377A羞辱和傷害了同性戀者」。成年男性私下的同性戀行為，並沒有引起法律和公共秩序方面的擔憂。

他強調，政府廢除377A的同時，也須採取措施應對可能後果，這包括修憲保護婚姻定義，否則新加坡一男一女的家庭結構及相關住屋、教育等政策都可能面臨風險。

外電報導，這次的修憲條文強化了新加坡一男一女的婚姻定義，關上LGBTQ社群爭取婚姻平權的機會大門。

當地一名LGBTQ人士M先生接受中央社記者訪問時坦言，「心情複雜」，目前還不清楚接下來政府一些新的舉措對LGBTQ社群的影響；未來的挑戰包括同性婚姻恐因修憲「變得更加渺茫」。

另一名同志陳先生則說，沒想過有生之年會等到廢除377A這一天。對於修憲保障現有婚姻制度，他認為，這很合理，「與其說是妥協，更多是如何學習共存」。

他直言，考量新加坡社會的接受度，不奢望新加坡會允許同婚合法化。

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