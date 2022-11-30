烏俄戰9個月來 美俄軍事熱線只通話1次

一名美國官員透露，烏俄戰爭開打九個多月來，美俄「軍事熱線」只使用過一次。(美聯社)

烏俄戰爭開打九個多月，美國持續軍援烏克蘭 ，而美國與俄羅斯 之間設有「軍事熱線」，以防止事態升級和溝通，一名美國官員透露，截至目前，這條軍事熱線只使用過一次。

路透報導，美俄軍事熱線連接美軍歐洲司令部與俄羅斯國防管理中心，一名未具名的美國官員表示，當時美國透過「去除衝突」熱線連繫俄羅斯政府，針對俄羅斯在烏克蘭關鍵基礎設施附近展開軍事行動表達擔憂，但是關於具體軍事行動事件為何，則不得而知。

美國五角大廈3月時表示，設置熱線是為了避免在北約領空及領土發生任何衝突，一名美國高階國防官員當時表示，這並非萬能的投訴熱線，無法拿起電話表達不滿俄羅斯在烏克蘭的所作所為。

一名官員此前曾推測，如果俄軍戰機追逐烏克蘭軍機而進入波蘭領空，或是俄軍飛彈飛越北約領空，這條熱線就十分重要。

對此，五角大廈發言人表示，保留了幾個溝通管道，以在突發事件或緊急情況下與俄羅斯討論關鍵的安全問題，避免誤判、軍事事件和衝突升級。並稱對最近與俄羅斯國防部高層對話感到鼓舞，認為持續對話至關重要。

俄羅斯駐中國大使館和俄羅斯國防部均未回應置評要求。

路透報導，俄羅斯軍隊本月稍早從第聶伯河（Dnieper）西岸撤退，但仍持續從對岸的有利位置砲擊烏克蘭的城鎮和村莊，其中便包括赫松地區。烏克蘭總統澤倫斯基28日表示，「過去一周俄軍對烏南赫松地區的30個地點進行多達258次砲擊」，他還提到「俄軍同時破壞一個為赫松西北部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）供水的泵站」。

此外，俄羅斯總統普亭 28日與到訪莫斯科的哈薩克總統托卡耶夫會談，雙方在簽署宣言時強調，核戰沒有贏家，永遠不應該發動核戰。

正值俄哈建交30年，這也是托卡耶夫連任後首次出訪，兩國元首簽署宣言強調，要避免採取任何可能損害兩國戰略夥伴關係和盟友關係的行動。普亭建議設立由俄羅斯、哈薩克和烏茲別克組成的三邊聯盟，主要解決天然氣問題。托卡耶夫指有信心達成協議。

另外，在兩人會見記者期間，普亭被拍到腿部多次顫動，令外界再次憂慮他的健康問題。