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從19大到20大習近平與金正恩的電報 推測北韓第7次核爆

編譯張佑生╱即時報導
中國國家主席習近平於中共20大召開前夕致函北韓領袖金正恩表示，北京與平壤加強溝通與合作比以往更來得重要。圖為金正恩2019年訪中，與習近平會面。（新華社）
中國國家主席習近平於中共20大召開前夕致函北韓領袖金正恩表示，北京與平壤加強溝通與合作比以往更來得重要。圖為金正恩2019年訪中，與習近平會面。（新華社）

朝鮮半島目前最大的懸念就是北韓是否或何時進行第七次核試爆。南韓聯合參謀本部29日又預告，萬事俱備只欠東風，這個「東風」就是北韓領導人金正恩的政治判斷。

北韓曾於2017年11月29日宣布成功試射「火星-15」型洲際彈道飛彈，號稱完成國家核武力建設。北韓官媒當天未刊登紀念宣布「完成核武力建設」5週年的文章。有觀點認為，北韓日前試射可打擊美國本土的「火星-17」型洲際彈道飛彈，就算是紀念5週年。

對照時間，5年前，中共舉行19大。「日刊體育」總編輯邊真一指出，比較19大時北韓的賀電與中共的回電和日前落幕的20大，北京與平壤的互動相比，可謂有天壤之別。19大時雙方互動降至冰點，賀電與回電都很短，擺明了敷衍了事。

20大則不同，一大特色是北韓從開幕式就報導，跟過往的活動結束才報導不同；另外就是金正恩發給習近平的賀電洋洋灑灑、充滿熱情；習近平的回電也比19大長很多，強調雙方關係密切。

邊真一認為，習近平對金正恩試射ICBM可以睜一隻眼閉一隻眼，但核試爆則不然。從目前雙方關係來看，北韓比過去更需要北京的援助，核試爆不可能沒有北京的默許。

北韓 北京 習近平

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