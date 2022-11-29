我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國快解封？國家衛健委：封控要快封快解、應解盡解

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

伊朗世足踢贏威爾斯釋放700囚犯 對戰美國賽前掀波

編譯中心／綜合28日電
伊朗政府才以散布反對政權的政治宣傳為由，逮捕國內前知名足球員加富里（Voria Ghafouri，右），因伊朗贏球已獲得保釋。（美聯社）
伊朗政府才以散布反對政權的政治宣傳為由，逮捕國內前知名足球員加富里（Voria Ghafouri，右），因伊朗贏球已獲得保釋。（美聯社）

伊朗司法部門的米桑線上（Mizan Online）網站今天報導，伊朗國家隊25日在世界盃足球賽戰勝威爾斯隊之後，該國已釋放700多名囚犯。

中央社引述法新社報導，米桑線上宣布，伊朗隊於25日以2：0獲勝後，「709名被拘押者從國內不同監獄中獲得釋放」。該網站稱，獲釋者中「有些人是在最近的事件中被捕」，間接提及撼動伊朗兩個多月的「頭巾之亂」示威活動。22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因違反伊朗嚴格的女性穿著規定被道德警察逮捕，9月16日她於拘留期間死亡，引發持續的抗議活動。

米桑線上並未提供更多細節。其他伊朗媒體報導，伊朗著名女演員加齊亞尼（Hengameh Ghaziani）因支持抗議活動被捕後，已獲得保釋。報導稱，因示威而遭到拘留的兩名最知名人物—前國際足球球員加富里（Voria Ghafouri）和異議人士羅納吉（Hossein Ronaghi），也已獲得保釋。

此外，國營的伊朗通訊社（IRNA）今天報導，63歲的前國營電視台主持人夏里亞里（Mahmoud Shahriari）因「煽動暴亂」入獄兩個月後，已經獲釋。伊朗司法機構稱，自抗議活動開始以來，已有2000多人被起訴。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）上周表示，大約1萬4000人被捕。

此外，伊朗將於29日和美國對陣，將是本屆世界盃最受關注的比賽之一。然而兩隊開戰之前，在網路上已早一步燃起火藥味，美國足協在推特上傳世足比分圖時，為了聲援伊朗婦女人權，刪除伊朗國旗中間的「真主象徵」紅色國徽；讓伊朗官方氣到向國際足協（FIFA）抗議，要求以「冒犯國家尊嚴」為由，禁止美國選手出賽。

伊朗國旗的紅色國徽由四彎新月、一卷經書和一把寶劍組成，四彎新月和上方的一卷經書巧妙地組合成阿拉伯文「真主」（阿拉）一字。但美國足協26日在推特Po出的B組賽程表中，所顯示的伊朗國旗只有綠白紅3色，中間的紅色國徽不見蹤影。

美國足協在社群媒體將伊朗國旗的國徽P掉（黃圈），右圖為正確版伊朗國旗。（取材自推...
美國足協在社群媒體將伊朗國旗的國徽P掉（黃圈），右圖為正確版伊朗國旗。（取材自推特）

伊朗方面氣憤向FIFA去信抗議，稱美國「不尊重伊朗伊斯蘭共和國國旗」，違反國際足協章程「停賽10場是適當處罰」，更稱美國隊應被逐出本屆世界盃。美國足協在24小時之內刪除貼文，但發言人強調「我們依然支持伊朗女性」。

伊朗 世界盃 足球

上一則

俄軍媽媽母親節連署促撤軍 G7司法部長商談追訴戰爭罪

延伸閱讀

伊朗最高領袖外甥女被捕 錄影片呼籲外國政府與伊朗政權斷絕關係

伊朗最高領袖外甥女被捕 錄影片呼籲外國政府與伊朗政權斷絕關係
世足小組賽踢贏威爾斯挨批耍手段 伊朗教頭反擊

世足小組賽踢贏威爾斯挨批耍手段 伊朗教頭反擊
前國腳挺頭巾革命被捕 伊朗世足球員疑遭施壓迫唱國歌

前國腳挺頭巾革命被捕 伊朗世足球員疑遭施壓迫唱國歌
世足賽／亞洲第3勝…補時連進2球 伊朗絕殺威爾斯

世足賽／亞洲第3勝…補時連進2球 伊朗絕殺威爾斯

熱門新聞

北韓中央通訊社27日再度發布北韓領導人金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面的一系列照片。父女倆互動親密。 （路透）

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

2022-11-27 06:19
印度一對男女在森林裡進行「愛的連結」，不料卻被人潑強力膠刺殺，命喪野外。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

森林玩「不倫連結」男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

2022-11-24 03:50
亞美尼亞總理帕辛揚(左四)在合照時，似乎刻意和普亭(右三)保持距離。(Getty Images)

盟友拒簽中亞峰會宣言 普亭怒摔筆

2022-11-26 02:27
已故英國女王伊麗莎白二世。(Getty Images)

新書爆料 英女王死因並非「年老」

2022-11-26 05:33
北韓官媒朝中社11月19日發布照片顯示，領導人金正恩（右）緊牽女兒（左）18日在平壤順安國際機場視察新型洲際彈道飛彈「火星17」。(法新社)

誰是金正恩女兒？南韓情報機關搞混 情蒐能力慘遭譏笑

2022-11-26 16:16
政治新聞網站Politico報導，歐盟指控美國趁烏克蘭戰爭期間，高價出售武器和天然氣牟取暴利。歐新社

美國還是盟友？歐盟控美趁火打劫 高價售武器和天然氣

2022-11-26 15:26

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯