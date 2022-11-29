伊朗世足踢贏威爾斯釋放700囚犯 對戰美國賽前掀波

伊朗政府才以散布反對政權的政治宣傳為由，逮捕國內前知名足球員加富里（Voria Ghafouri，右），因伊朗贏球已獲得保釋。（美聯社）

伊朗 司法部門的米桑線上（Mizan Online）網站今天報導，伊朗國家隊25日在世界盃足球 賽戰勝威爾斯隊之後，該國已釋放700多名囚犯。

中央社引述法新社報導，米桑線上宣布，伊朗隊於25日以2：0獲勝後，「709名被拘押者從國內不同監獄中獲得釋放」。該網站稱，獲釋者中「有些人是在最近的事件中被捕」，間接提及撼動伊朗兩個多月的「頭巾之亂」示威活動。22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因違反伊朗嚴格的女性穿著規定被道德警察逮捕，9月16日她於拘留期間死亡，引發持續的抗議活動。

米桑線上並未提供更多細節。其他伊朗媒體報導，伊朗著名女演員加齊亞尼（Hengameh Ghaziani）因支持抗議活動被捕後，已獲得保釋。報導稱，因示威而遭到拘留的兩名最知名人物—前國際足球球員加富里（Voria Ghafouri）和異議人士羅納吉（Hossein Ronaghi），也已獲得保釋。

此外，國營的伊朗通訊社（IRNA）今天報導，63歲的前國營電視台主持人夏里亞里（Mahmoud Shahriari）因「煽動暴亂」入獄兩個月後，已經獲釋。伊朗司法機構稱，自抗議活動開始以來，已有2000多人被起訴。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）上周表示，大約1萬4000人被捕。

此外，伊朗將於29日和美國對陣，將是本屆世界盃最受關注的比賽之一。然而兩隊開戰之前，在網路上已早一步燃起火藥味，美國足協在推特上傳世足比分圖時，為了聲援伊朗婦女人權，刪除伊朗國旗中間的「真主象徵」紅色國徽；讓伊朗官方氣到向國際足協（FIFA）抗議，要求以「冒犯國家尊嚴」為由，禁止美國選手出賽。

伊朗國旗的紅色國徽由四彎新月、一卷經書和一把寶劍組成，四彎新月和上方的一卷經書巧妙地組合成阿拉伯文「真主」（阿拉）一字。但美國足協26日在推特Po出的B組賽程表中，所顯示的伊朗國旗只有綠白紅3色，中間的紅色國徽不見蹤影。

美國足協在社群媒體將伊朗國旗的國徽P掉（黃圈），右圖為正確版伊朗國旗。（取材自推特）

伊朗方面氣憤向FIFA去信抗議，稱美國「不尊重伊朗伊斯蘭共和國國旗」，違反國際足協章程「停賽10場是適當處罰」，更稱美國隊應被逐出本屆世界盃。美國足協在24小時之內刪除貼文，但發言人強調「我們依然支持伊朗女性」。