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中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

比去年81.1萬人還少 日本今年出生數恐再創新低

編譯中心／綜合28日電
日本今年出生數恐再創新低，政府發言人、內閣官房長官松野博一形容「情況危急」。（美聯社）
日本今年出生數恐再創新低，政府發言人、內閣官房長官松野博一形容「情況危急」。（美聯社）

日本今年出生率預計將再度下滑，跌破去年紀錄低點，內閣官房長官松野博一形容當前的「情況危急」。美聯社報導，松野誓言政府將採取全面措施，鼓勵民眾結婚生子。

松野28日表示，日本今年1至9月出生數為59萬9636人，比去年減少4.9%，意味著2022年全年度出生數將低於去年創下的低點81萬1000人。

日本是全球第3大經濟體，但生活費用高昂，薪資成長緩慢。儘管日本政府祭出懷孕、生產和育兒等津貼，當局鼓勵生育的政策，迄今效果有限。

松野博一說：「（生育率）甚至比去年更低。我瞭解目前情況危急。」

黯淡的就業前景、辛苦的通勤和企業文化不容許兩位家長同時工作，許多日本年輕人因此對結婚成家卻步。

日本出生數在1973年到達約210萬人臻頂後，開始滑降。2040年出生數預估將減少至74萬人。

日本人口逾1億2500萬，已連續14年滑降，預估在2060年前將下滑至8670萬人。在日本強化軍事實力對抗中國日益獨斷的領土野心之際，人口萎縮和高齡化已對經濟和國家安全造成巨大的影響。

日本政府專家小組在上週遞交首相岸田文雄的報告中指出，低出生率和人口萎縮等因素恐侵蝕日本國力。

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