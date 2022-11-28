我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

1個月內3大臣下台 日相岸田支持率創新低

編譯羅方妤／即時報導
日本首相岸田文雄。（Getty Images）
日本首相岸田文雄。（Getty Images）

日本共同社27日公布民調顯示，日本首相岸田文雄內閣支持率跌至33.1%，創下去年10月上台以來新低，不支持率則是首次過半，來到51.6%。共同社分析，一個月內三名內閣大臣請辭形成的「骨牌效應」，重創岸田內閣，民調甚至顯示30.2%的受訪者「希望岸田盡快辭職」。

日本經濟再生擔當大臣山際大志郎、法務大臣葉梨康弘和總務大臣寺田稔，一個月內相繼因與統一教的關係、失言和政治獻金問題等醜聞辭職。共同社民調顯示，62.4%的受訪者認為岸田文雄撤換前述3位閣員的時間「太晚了」。而在自民黨的支持中，多達52.2%的受訪者也有同感。

此外，回答不支持岸田內閣的首要理由受訪者中，多達27.6%的受訪者認為「岸田首相缺乏領導能力」，僅次於對經濟政策不抱期待」，創下岸田政府上台以來新高。日本共產黨中央委員會書記局長、參議院議員小池晃受訪時表示，「這顯示岸田政權末期症狀」。

民調也詢問受訪者「希望岸田首相做到何時」，選擇「希望他盡快辭職」比率最高，達30.2%。儘管自民黨支持者僅17.2%回答相同答案，但也只有16.6%受訪者希望他2024年自民黨總裁選舉連任，可見民眾對岸田長期執政未抱很大期望。

民調 日本 岸田文雄

上一則

烏大饑荒90周年 控俄用冰封種族滅絕

延伸閱讀

共同社民調：日相岸田文雄內閣支持率33%創新低

共同社民調：日相岸田文雄內閣支持率33%創新低
日本開始調查統一教 恐撤合法地位

日本開始調查統一教 恐撤合法地位
APEC領袖會議 張忠謀會岸田文雄、李顯龍 將同台賀錦麗

APEC領袖會議 張忠謀會岸田文雄、李顯龍 將同台賀錦麗
習近平怎麼回應釣島、台灣問題？ 岸田文雄拒答

習近平怎麼回應釣島、台灣問題？ 岸田文雄拒答

熱門新聞

北韓中央通訊社27日再度發布北韓領導人金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面的一系列照片。父女倆互動親密。 （路透）

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

2022-11-27 06:19
印度一對男女在森林裡進行「愛的連結」，不料卻被人潑強力膠刺殺，命喪野外。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

森林玩「不倫連結」男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

2022-11-24 03:50
亞美尼亞總理帕辛揚(左四)在合照時，似乎刻意和普亭(右三)保持距離。(Getty Images)

盟友拒簽中亞峰會宣言 普亭怒摔筆

2022-11-26 02:27
已故英國女王伊麗莎白二世。(Getty Images)

新書爆料 英女王死因並非「年老」

2022-11-26 05:33
印尼西爪哇省（West Java）席安約鎮（Cianjur）今天發生規模5.6地震。圖為當地居民指著損毀的房屋。路透

影／印尼規模5.6地震 增至162死數百人傷

2022-11-21 12:30
北韓官媒朝中社11月19日發布照片顯示，領導人金正恩（右）緊牽女兒（左）18日在平壤順安國際機場視察新型洲際彈道飛彈「火星17」。(法新社)

誰是金正恩女兒？南韓情報機關搞混 情蒐能力慘遭譏笑

2022-11-26 16:16

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友
上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者