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金正恩：要擁世界最強核武

編譯中心／綜合27日電
金正恩與金朱愛父女(中)與本月18日試射火星-17型洲際彈道飛彈有功的軍官合影。（Getty Images）
金正恩與金朱愛父女(中)與本月18日試射火星-17型洲際彈道飛彈有功的軍官合影。（Getty Images）

北韓官媒朝中社27日報導，北韓領袖金正恩擢升數10名試射彈道飛彈有功人員時表示，平壤的最終目標，是擁有全世界最強大的核武力量。

路透報導，金正恩18日攜女兒金朱愛視察北韓火星17型洲際彈道飛彈測試，矢言對抗美國核武威脅，接著做出上述宣示。

金正恩在擢升官員的命令狀說，打造核武力量是為了確實保衛國家和人民尊嚴，且「最終目標是擁有全世界最強大的戰略力量，這個世紀前所未聞的絕對力量」。

他稱火星17型飛彈為「全世界最強大戰略武器」，展現出北韓終究能打造出全世界最強軍隊的決心和能力。

金正恩說和參與試射行動的科學家、工程師、軍官等人合影，期許他們繼續以飛快速度拓展並加強北韓核武嚇阻力。

朝中社說，火星17型飛彈向世人證實北韓為核武強權，「有能力對抗美帝的核子霸權」，也展現北韓作為強大洲際彈道飛彈國的力量，北韓將對「敵人的核武和全面正面衝突」作出同等回應。

金正恩26日下令，為106名參與研製「火星-17」的國防科研部門領導幹部和科學家擢升軍銜，其中國防科學院院長張昌河和勞動黨軍需工業部副部長金正植晉升為4星大將。

北韓大學院大學校長梁茂進表示，金正恩身為勞動黨中央軍事委員會委員長，親自提拔部隊基層幹部的情况十分罕見；統一研究院朝鮮研究室室長洪珉更認為，朝軍實現新老交替，預料張昌河、金正植和前軍需工業部部長俞鎮將接替李炳哲和朴正天，肩負領導朝鮮武裝力量建設的重任。其中李炳哲被視為從金正恩執政初期起領導核導研發的負責人，金正植則被指是朝鮮彈道導彈轉用固態燃料的關鍵人物。

朝中社還指，北韓最高人民會議常委會向火星-17的第321號發射架車授予共和國英雄稱號、金質獎章和第一級國旗勳章。韓聯社指，平壤向「非人的物體」頒授英雄稱號做法史無前例，洪珉認為此舉暗示朝方洲際導彈用發射車的發射陣地可以「機動」轉移，意味着平壤今後可通過發射車隨時試射洲際導彈。

此外，韓聯社27日引述南韓軍方消息，南韓海軍陸戰隊考慮2023年5月或10月，派部隊前往美國加州聖地亞哥舉行韓美聯合軍演。若該方案成行，這將成為首場在美本土舉行的韓美聯演。另外，南韓砸2120億韓元（1.58億美元）打造4艘PKX-B高速巡邏快艇，強化反擊北韓海上威脅能力。

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日本政府為嚇阻北韓和中國，正計畫於2030年在北海道部署射程達3000公里的「極音速飛彈」，以擁有「反擊能力」。此計畫10年相關預算規模可能將高達數兆日圓。圖為北韓18日成功試射「火星-17」洲際彈道飛彈。（美聯社）

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