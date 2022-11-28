我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

委瑞內拉朝野達協議 美允許放寬石油制裁

編譯中心／綜合27日電
委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)。（路透）
委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)。（路透）

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府和反對派26日達成廣泛的社會共識，同意解凍海外資金用於國內建設，美國隨即宣布放寬對委內瑞拉實施的部分石油制裁，允許大型油商重啟委國營運作。委內瑞拉嚴峻的經濟和政治危機可望因此趨於緩和。

路透報導，代表們宣布，委內瑞拉政府與反對派請求聯合國管理被凍結在外國銀行的數以十億計美元資金，這筆錢將逐步解凍，對抗委內瑞拉的人道危機。

美國川普政府時代為施壓馬杜洛舉行自由選舉，加強對委內瑞拉制裁後，美國和歐洲銀行凍結這筆資金。

中央社引述法新社報導，馬杜洛政府代表團團長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）表示，該協議將從超過200億美元的凍結資金中取回30億美元。

這讓雙方長達15個月的僵局隨之落幕，可能緩解委內瑞拉難民潮，甚至影響世界石油市場。

美國財政部表示，這份協議顯示委內瑞拉「朝著恢復民主的正確方向邁出重要步伐」，美國財政部並向雪佛龍公司（Chevron Corp.）頒發許可證，以恢復該公司在委內瑞拉有限的石油開採業務。財政部表示，許可證效期將持續6個月，拜登政府將在這期間評估馬杜洛政府是否履行協議承諾。

石油 財政部 拜登

上一則

金正恩：要擁世界最強核武

下一則

1天彈藥量=阿富汗戰爭1個月 北約20國援烏疲憊

延伸閱讀

歐美想斬對俄石油產品依賴 亞洲燃料供應角色吃重

歐美想斬對俄石油產品依賴 亞洲燃料供應角色吃重
委內瑞拉政府與反對派達協議 解凍海外資金用於建設

委內瑞拉政府與反對派達協議 解凍海外資金用於建設
G7討論俄油上限價格 專家：談成也無法削弱俄戰爭資金

G7討論俄油上限價格 專家：談成也無法削弱俄戰爭資金
OPEC減產計畫 今冬面臨鬆動

OPEC減產計畫 今冬面臨鬆動

熱門新聞

北韓中央通訊社27日再度發布北韓領導人金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面的一系列照片。父女倆互動親密。 （路透）

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

2022-11-27 06:19
印度一對男女在森林裡進行「愛的連結」，不料卻被人潑強力膠刺殺，命喪野外。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

森林玩「不倫連結」男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

2022-11-24 03:50
亞美尼亞總理帕辛揚(左四)在合照時，似乎刻意和普亭(右三)保持距離。(Getty Images)

盟友拒簽中亞峰會宣言 普亭怒摔筆

2022-11-26 02:27
已故英國女王伊麗莎白二世。(Getty Images)

新書爆料 英女王死因並非「年老」

2022-11-26 05:33
印尼西爪哇省（West Java）席安約鎮（Cianjur）今天發生規模5.6地震。圖為當地居民指著損毀的房屋。路透

影／印尼規模5.6地震 增至162死數百人傷

2022-11-21 12:30
北韓官媒朝中社11月19日發布照片顯示，領導人金正恩（右）緊牽女兒（左）18日在平壤順安國際機場視察新型洲際彈道飛彈「火星17」。(法新社)

誰是金正恩女兒？南韓情報機關搞混 情蒐能力慘遭譏笑

2022-11-26 16:16

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友
上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者