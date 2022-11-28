委瑞內拉朝野達協議 美允許放寬石油制裁

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)。（路透）

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府和反對派26日達成廣泛的社會共識，同意解凍海外資金用於國內建設，美國隨即宣布放寬對委內瑞拉實施的部分石油 制裁，允許大型油商重啟委國營運作。委內瑞拉嚴峻的經濟和政治危機可望因此趨於緩和。

路透報導，代表們宣布，委內瑞拉政府與反對派請求聯合國管理被凍結在外國銀行的數以十億計美元資金，這筆錢將逐步解凍，對抗委內瑞拉的人道危機。

美國川普政府時代為施壓馬杜洛舉行自由選舉，加強對委內瑞拉制裁後，美國和歐洲銀行凍結這筆資金。

中央社引述法新社報導，馬杜洛政府代表團團長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）表示，該協議將從超過200億美元的凍結資金中取回30億美元。

這讓雙方長達15個月的僵局隨之落幕，可能緩解委內瑞拉難民潮，甚至影響世界石油市場。

美國財政部 表示，這份協議顯示委內瑞拉「朝著恢復民主的正確方向邁出重要步伐」，美國財政部並向雪佛龍公司（Chevron Corp.）頒發許可證，以恢復該公司在委內瑞拉有限的石油開採業務。財政部表示，許可證效期將持續6個月，拜登 政府將在這期間評估馬杜洛政府是否履行協議承諾。