金正恩9歲女頻曝光、將領採下對上握手 專家：可能接班

軍隊前 秀女兒 北韓領袖金正恩稱平壤最終目標是擁有最強大的核武，圖為金正恩（前右）及其女（前左）與軍隊合影。（美聯社）

北韓 官媒朝中社27日報導，北韓領袖金正恩 擢升數10名試射彈道飛彈 有功人員，北韓「勞動新聞」也刊出金正恩與女兒金朱愛和開發飛彈有功者合照，是第二度正式發表金朱愛照片。

南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長說，勞動新聞19日首次刊出金正恩9歲次女金朱愛照片時，稱她為「親愛的千金」，如今改稱「尊貴的千金」，還說她是金正恩「最愛的子女」，顯示她成為接班人的可能性很高。

鄭成長說，金正恩8歲就被父親金正日選為接班人，如今選擇女兒接班可能帶給金正恩一定壓力，因此他帶金朱愛出席飛彈試射活動，刻意建立幹部與人民對女兒的忠誠。

北韓中央通信社（KCNA）與勞動新聞等官媒今天刊出金正恩與開發洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17有功者的紀念合照，照片中可看到金朱愛穿著綴有毛皮衣領的黑大衣，站在坐於最前排的金正恩身側，這也是18日北韓官媒刊出兩人照片後金朱愛第2次正式亮相。

鄭成長指出，鄭成長說明，金正恩妻子、金朱愛的母親李雪主在2012年7月首次出現在公開場合時，勞動新聞對她的稱呼是「夫人李雪主同志」，並未加上「親愛的」、「尊貴的」這類修飾語。

鄭成長分析，勞動新聞19日報導公開約5張金正恩與金朱愛的合照，但在今天以足足15張照片與報導占據頭版2面，顯示「公開金朱愛照片並非一時興起的決定」。