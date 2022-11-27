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巴西校園連環槍案罹難增至4人 16歲兇手策畫2年犯罪

中央社／巴西利亞26日電
巴西近日發生兩校園連環槍擊案，死亡總數在一名女教師傷重不治情況下增至4人。（Getty Images）
巴西近日發生兩校園連環槍擊案，死亡總數在一名女教師傷重不治情況下增至4人。（Getty Images）

巴西的兩校園連環槍擊案，死亡總數今天在一名女教師傷重不治情況下增至4人。官員表示，行凶的16歲少年穿著一件有納粹符號的背心，且整起攻擊計畫了2年之久。

綜合法新和美聯社報導，這兩起槍擊案案發在昨天，地點在聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo）亞瑞克魯茲自治市（Aracruz）。槍手曾就讀於他首先開槍攻擊的公立學校，他在這所學校朝一群教師開火，擊斃2人並傷及另外9人；接著他前往同一條街上的一所私立學校，擊斃1名少女並傷及更多的人。

當地官員先前曾表示，傷者中有些人傷勢嚴重。

官員表示，行凶歹徒的父親是警察，作案時使用2把手槍都登記在父親名下，一把是父親執勤使用的武器，另一把則是私人登記的武器。

聖埃斯皮里圖州長卡薩葛蘭德（Renato Casagrande）表示，16歲槍手似乎精心策畫這起攻擊案。

警方表示調查還在初步階段，無法斷定槍手犯案動機，但說槍手穿著軍用迷彩服跑進學校，衣服上有納粹「卐」字符號。

調查人員指出，他們正在調查他是否曾與任何極端組織有瓜葛。

聖埃斯皮里圖州警方表示，兇手已於案發後4小時落網，他將面臨謀殺及加重謀殺未遂指控。

根據巴西非政府組織「我愛和平研究所」（Instituto Sou da Paz）數據，這是巴西2002年來第12起校園槍擊案。

最新的這起攻擊事件掀起槍枝政策改革呼聲，批評人士並把矛頭指向極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）執政期間頒布一系列總統令，放寬槍枝彈藥管制規範。

一直嚴詞批評波索納洛鬆綁槍枝管制法律的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），已在上個月的總統決選中擊敗波索納洛，即將於元旦宣誓就任。

波索納洛 巴西 槍擊

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