日本反擊中國、北韓 擬北海道部署極音速飛彈

日本政府為嚇阻北韓和中國，正計畫於2030年在北海道部署射程達3000公里的「極音速飛彈」，以擁有「反擊能力」。此計畫10年相關預算規模可能將高達數兆日圓。圖為北韓18日成功試射「火星-17」洲際彈道飛彈。（美聯社）

北韓近來頻頻射彈，加上中國在南海擴展勢力，日本 為保有「反擊能力」，正計畫於2030年在北海道部署射程達3000公里的「極音速飛彈 」，已知相關10年預算規模恐高達數兆日圓。另外，防衛省也有意研發新的短程地對空飛彈，因應無人機威脅。

富士新聞網報導，日本政府正檢討應擁有可攻擊敵方飛彈基地等設施的「反擊能力」，計畫2022年底前完成對「國家安全保障戰略」、「防衛計畫大綱」、「中期防衛力整備計畫」3大安保文件的修改，並擬將有關飛彈反擊計畫納入其中。作為核心裝備，當局有意在2030年代於北海道部署射程達3000公里的極音速飛彈。

產經新聞報導說，這是日本政府首次表明需具備反擊能力的必要性。

另據TBS電視台報導，俄羅斯在入侵烏克蘭時利用伊朗 製無人機攻擊，以日本現有裝備要因應這樣的新威脅顯有困難。防衛省相關人士透露，當局有意研發新的國產短程地對空飛彈，用以對付中型無人機，甚至攔截巡弋飛彈。目前預定2026年底前完成研發，2029年列裝陸上自衛隊。

日本政府稱將根據使用武力的要求，將其限制在必要的最低程度，以及根據禁止先發制人的國際法，攻擊將僅限於「軍事目標」。但在「存立危機事態」發生時，日本也不排除行使集體自衛權。

「存立危機事態」是日本於2015年通過的「和平安全法制」所區分的危機等級，僅次於「武力攻擊事態」；內容是與日本關係密切的美國等他國受到武裝攻擊，並威脅到日本存亡危機時，日本可認定為「存立危機事態」，並發動集體自衛權。

共同社報導，日本政府25日在自民黨和公明黨會議上，就反擊能力說明稱，日本正在開發的長程飛彈將被轉用於此計畫。相關方針已明確寫入將與美軍分工進行攻擊，由美日共同應對，並與美軍分享攻擊對象相關情報和攻擊成果的評估。攻擊對象以軍事目標為前提，但留下了擴大解釋的餘地。