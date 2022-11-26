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新增限制DUV出口中國？ 荷蘭官員：正與美國進行談判

記者葉文義／即時報導
荷蘭貿易部長Liesje Schreinemacher表示，荷蘭正與美國政府就關於向中國出口光刻機的新限制進行談判。(取材自新華網)
荷蘭貿易部長Liesje Schreinemacher表示，荷蘭正與美國政府就關於向中國出口光刻機的新限制進行談判。(取材自新華網)

據路透報導，荷蘭貿易部長Liesje Schreinemacher本周五（25日）表示，荷蘭正與美國政府就關於向中國出口光刻機的新限制進行談判。

自2018年以來，在美國的壓力下，荷蘭政府一直禁止該國最大的公司、半導體設備製造商ASML向中國出口其最先進的極紫外線光刻機（EUV），因為它們被認為具有潛在軍事用途的「兩用」設備，但仍可以銷售上一代的深紫外線光刻機（DUV）。

然而，美國希望進一步打壓中國晶片行業，擬將DUV也納入禁售範圍。美國10月已針對中國宣布的新的晶片設備出口限制，超出了目前國際公認的兩用設備定義。

Liesje Schreinemacher表示，荷蘭方面正與美國進行談判，目前無法評論荷蘭將接受什麼，「我們在權衡自己的利益，我們的公司已經受到（以前的）出口限制的損害。」

據路透報導，雖然ASML生產的光刻機是在歐洲製造的，幾乎沒有美國零件，但美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）此前曾表示，她希望包括荷蘭在內的盟國遵循美國的政策。

ASML去年在中國的銷售額超過20億歐元，約占其總銷售額的16％。今年11月11日，其執行長Peter Wennink 淡化潛在的全面出口禁令的影響，稱即使發生這種情況也不會影響ASML到 2030 年的增長。

在日前峇里島舉行的G20會議期間，中國國家主席習近平會見荷蘭首相呂特（Mark Rutte）。習近平當時表示，各國應該相互合作，而不應該尋求脫鉤，要反對將經貿問題政治化，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

晶片 習近平 雷蒙多

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