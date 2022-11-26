我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

半年內2度…韓卡車司機罷工 總統擬祭開工令

編譯中心╱綜合25日電
南韓數千名卡車司機24日展開全國性罷工，要求政府提高司機工資；總統尹錫悅態度強硬，表示罷工若持續，政府可能訴諸「開工法」，強行復工。(路透)
南韓數千名卡車司機24日展開全國性罷工，要求政府提高司機工資；總統尹錫悅態度強硬，表示罷工若持續，政府可能訴諸「開工法」，強行復工。(路透)

南韓數千名卡車司機24日開展開全國性罷工，要求政府提高司機工資、改善工作環境；這是不到半年內第二次罷工，將導致南韓供應鏈中斷，嚴重影響汽車業、水泥業與鋼鐵工業等。南韓總統尹錫悅態度強硬，指這次罷工行動不負責任，在國家經濟危機裡拿供應鏈作「人質」，不排除破天荒頒布「開工令」以制止罷工。

根據韓聯社，卡車司機罷工爭取延長貨物安全運費制度實施時間，保障卡車司機的收入，防止過勞、超載、超速同時避免招致貨主罰款，以及爭取此制度擴大適用於運送危險品、飼料穀物等。該制度原定實施3年，到今年底屆滿。工會指摘政府曾承諾正面回應取消日落條款，但在他們6月取消罷工後，當局拖延相關磋商。

路透報導，卡車工會表示政府並未與工會持續談判或溝通，南韓國土交通部則指出24日曾要求與工會進行談話，但雙方未能訂定談話日期。

根據工會，南韓卡車司機人數共約42萬人，約有2萬5000名司機參與罷工。根據南韓交通部估計，25日的罷動活動分散於164個地區，共約7700人參與，24日則有9600人參與。然而罷工範圍包括全南韓7大港口，單是仁川區總數1800餘名卡車司機，便有1400餘人參加罷工，導致周四下午5時直到翌晨10時期間，仁川港的20呎標準貨櫃搬運量僅2742個，較周二至周三同時段少了75.9%。汽車製造業、水泥業、鋼鐵業等俱受影響。

南韓總統尹錫悅24日在臉書上發文寫道「國家正面臨經濟危機，在這種時候脅持國家運輸系統是大眾無法接受的行為」，並表示出口是讓國內經濟、金融市場回穩的重要關鍵。

尹錫悅說：「如果這不負責任的罷工持續進行，政府別無選擇，將評估採取數項措施，包括頒布達『開工令』。」

根據南韓法律，發生嚴重影響運輸的情況時，政府得以下令強迫運輸工人回到崗位，不服從命令者可能被懲處最高三年有期徒刑，或最高3000萬韓元（約2.5萬美元）罰金。不過歷史上尚未有任何南韓政府下達過開工令。

南韓今年6月就曾發生過卡車司機罷工，當時嚴重影響汽車、半導體等產業的貨物運輸，如果再發生新一輪供應、生產和出口中斷，可能會加劇通貨膨脹，對南韓新冠疫情後的經濟復甦，造成重大傷害。

韓數千名卡車司機24日展開全國性罷工，要求政府提高司機工資；總統尹錫悅態度強硬，...
韓數千名卡車司機24日展開全國性罷工，要求政府提高司機工資；總統尹錫悅態度強硬，表示罷工若持續，政府可能訴諸「開工法」，強行復工。(路透)

南韓 罷工 汽車

上一則

制裁俄油出口價格 歐盟談判未達共識

下一則

抗中 美軍研議重返蘇比克灣 在菲新建3基地 增用5基地

延伸閱讀

韓媒：台韓避免雙重課稅協議 首爾準備好生效適用了

韓媒：台韓避免雙重課稅協議 首爾準備好生效適用了
南韓卡車司機罷工要求保障工資 政府不願讓步

南韓卡車司機罷工要求保障工資 政府不願讓步
南韓拚2027年成4大軍火出口國 金與正嗆：首爾是靶子

南韓拚2027年成4大軍火出口國 金與正嗆：首爾是靶子
南韓貨運恐停擺 企業啟應變措施

南韓貨運恐停擺 企業啟應變措施

熱門新聞

金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

2022-11-18 20:11
英國前首相強生本周在美國彭博新聞於新加坡舉行的論壇發表演說時，強烈批評中國是「高壓獨裁國家」，讓台下500名政商界人士感到震驚。（美聯社）

強生批中俄是「高壓獨裁國家」 美富豪彭博被迫道歉

2022-11-18 22:32
威廉（右）被認為有可能永遠不會與哈利和好。（路透資料照片）

英皇室專家爆料：威廉自以為是 被寵壞 恐拒絕與弟和好

2022-11-18 17:54
印度一對男女在森林裡進行「愛的連結」，不料卻被人潑強力膠刺殺，命喪野外。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

森林玩「不倫連結」男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

2022-11-24 03:50
日本皇室繼承順位第二、秋篠宮文仁親王長子悠仁親王。（Getty Images）

怕步上真子後塵？日皇室恐為悠仁親王物色王妃 專家：理想型像「她」

2022-11-19 06:40
印尼西爪哇省（West Java）席安約鎮（Cianjur）今天發生規模5.6地震。圖為當地居民指著損毀的房屋。路透

影／印尼規模5.6地震 增至162死數百人傷

2022-11-21 12:30

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵