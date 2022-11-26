半年內2度…韓卡車司機罷工 總統擬祭開工令

南韓數千名卡車司機24日展開全國性罷工，要求政府提高司機工資；總統尹錫悅態度強硬，表示罷工若持續，政府可能訴諸「開工法」，強行復工。(路透)

南韓 數千名卡車司機24日開展開全國性罷工 ，要求政府提高司機工資、改善工作環境；這是不到半年內第二次罷工，將導致南韓供應鏈中斷，嚴重影響汽車 業、水泥業與鋼鐵工業等。南韓總統尹錫悅態度強硬，指這次罷工行動不負責任，在國家經濟危機裡拿供應鏈作「人質」，不排除破天荒頒布「開工令」以制止罷工。

根據韓聯社，卡車司機罷工爭取延長貨物安全運費制度實施時間，保障卡車司機的收入，防止過勞、超載、超速同時避免招致貨主罰款，以及爭取此制度擴大適用於運送危險品、飼料穀物等。該制度原定實施3年，到今年底屆滿。工會指摘政府曾承諾正面回應取消日落條款，但在他們6月取消罷工後，當局拖延相關磋商。

路透報導，卡車工會表示政府並未與工會持續談判或溝通，南韓國土交通部則指出24日曾要求與工會進行談話，但雙方未能訂定談話日期。

根據工會，南韓卡車司機人數共約42萬人，約有2萬5000名司機參與罷工。根據南韓交通部估計，25日的罷動活動分散於164個地區，共約7700人參與，24日則有9600人參與。然而罷工範圍包括全南韓7大港口，單是仁川區總數1800餘名卡車司機，便有1400餘人參加罷工，導致周四下午5時直到翌晨10時期間，仁川港的20呎標準貨櫃搬運量僅2742個，較周二至周三同時段少了75.9%。汽車製造業、水泥業、鋼鐵業等俱受影響。

南韓總統尹錫悅24日在臉書上發文寫道「國家正面臨經濟危機，在這種時候脅持國家運輸系統是大眾無法接受的行為」，並表示出口是讓國內經濟、金融市場回穩的重要關鍵。

尹錫悅說：「如果這不負責任的罷工持續進行，政府別無選擇，將評估採取數項措施，包括頒布達『開工令』。」

根據南韓法律，發生嚴重影響運輸的情況時，政府得以下令強迫運輸工人回到崗位，不服從命令者可能被懲處最高三年有期徒刑，或最高3000萬韓元（約2.5萬美元）罰金。不過歷史上尚未有任何南韓政府下達過開工令。