制裁俄油出口價格 歐盟談判未達共識

歐盟 定於12月5日實施嚴格制裁海運俄羅斯原油（俄油）出口措施，但為此連續兩天洽商的價格上限失敗，正待消減分歧再議。一位外交官在談判後表示：「價格就是問題」。

russels Playbook報導，歐盟正商討與七國集團（G7 ）一致，把海運俄油價格上限定為每桶65美元至70美元。如果有買家以高於歐盟定價購入俄油，將不能採用歐盟成員國的油輪、碼頭、購買相關保險 和再保險。

約70%至85%俄油依賴油輪運輸，尤其是希臘、塞浦路斯、馬耳他的航運業，保險公司都設於G7成員國內。惟有些成員國認為定價範圍過高，有的就認為過低。

另有6個歐盟成員國反對以G7建議為基準，波蘭主張30美元，獲立陶宛、愛沙尼亞支持。不過定價低將影響船舶生意及遇事時追討賠償，故希臘等希望不低於70美元。

主席國捷克與美國、德國等正居中斡旋。俄國總統普亭周四警告限制俄油價格，極可能對全球能源市場構成嚴重後果。

據報導，歐盟高層官員與外交官表示，執委會提議把價格上限設在每桶65至70美元的範圍，即接近G7的設想。4位外交官透露，波蘭以外的大多數國家接受了這個價格。據悉，華沙當局想要更低的上限，即每桶30美元。