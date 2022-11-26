盟友拒簽中亞峰會宣言 普亭怒摔筆

亞美尼亞總理帕辛揚(左四)在合照時，似乎刻意和普亭(右三)保持距離。(Getty Images)

俄羅斯入侵烏克蘭 後，總統普亭 屢遭盟友冷眼和疏離，以俄為首的安全聯盟「集體安全公約組織」（CSTO）23日在亞美尼亞首都葉里溫（Yerevan）舉行峰會，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）不但拒簽聯合文件，惹得普亭不滿摔筆，還在領導人合照時，刻意和普亭保持距離。

路透報導，有「中亞版北大西洋公約組織」之稱的CSTO是以俄羅斯為首的安全聯盟，由亞美尼亞、白俄羅斯 、哈薩克、吉爾吉斯、俄羅斯和塔吉克6國組成。帕辛揚23日在峰會上，對於CSTO未能協助亞美尼亞因應他口中的亞塞拜然侵略一事表達失望情緒。

CSTO大部分成員國都對俄羅斯總統普亭堅持戰爭的態度感到不滿，認為這是應該停火，開始和平談判的時機。

俄羅斯長久以來一直是南高加索地區居中斡旋的強權，區域內的亞美尼亞和亞塞拜然自1991年蘇聯解體以來，為了爭奪有爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）地區，在1990年代和2020年爆發兩波重大戰爭。

然而隨著俄羅斯在烏克蘭打了9個月的戰爭未歇，俄國可能在長期視為勢力範圍的前蘇聯部分地區失去影響力。亞美尼亞和亞塞拜然9月衝突再起，雙方表示已有超過200名士兵陣亡。

烏克蘭內政部長顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）在推特上傳一段影片指稱，帕辛揚在CSTO峰會後拒絕簽署宣言，「事實上，這意味著CSTO已完全崩潰」，還說普亭摔了筆，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）嚇一跳。