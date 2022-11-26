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前國腳挺頭巾革命被捕 伊朗世足球員疑遭施壓迫唱國歌

編譯中心╱綜合25日電
伊朗國足25日在世足賽國歌播放期間念念有詞，疑似唱起國歌。(Getty Images)
伊朗國足25日在世足賽國歌播放期間念念有詞，疑似唱起國歌。(Getty Images)

伊朗政府24日在國家足球隊於世界盃對戰威爾斯前夕，拘捕曾高調聲援「頭巾示威」的球星加富里（Voria Ghafouri），被認為是當局向國足施壓，阻止他們重演先前對戰英格蘭時未開口唱國歌，最終伊朗隊球員25日賽前播國歌期間，神情肅穆地「念念有詞」，並以2比0踢倒威爾斯拿下首勝。

從電視直播畫面可見，伊朗隊在唱國歌環節球員都有在鏡頭面前嘴唇顫動，似是念唱歌詞，跟之前全程「閉口」有明顯分別，現場部分伊朗球迷看到球員疑似唱國歌，因而傷心落淚，外媒更指不少人一直發出噓聲、倒豎拇指。

伊朗21日在世足B組小組賽對上英格蘭，當天伊朗球員開賽前並未開口唱國歌，只是面無表情地站著，顯然在聲援因為庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死而爆發的伊朗全國示威。

世足賽伊朗球迷在國歌播放期間抗議，甚至倒豎拇指批當局拙劣。(Getty Imag...
世足賽伊朗球迷在國歌播放期間抗議，甚至倒豎拇指批當局拙劣。(Getty Images)

不過，伊朗今天在世足B組小組賽對決威爾斯，於賽前卻不再拒唱國歌。在昨天，伊朗政府才以散布反對政權的政治宣傳為由，逮捕國內前知名足球員加富里，被視為很可能是對此的警告。

加富里是在進行球隊訓練後遭到逮捕，原因是「玷污國家隊聲譽並散布反對國家政權的政治宣傳」。他是伊朗反政府示威中最知名人物之一。伊朗法斯通訊社報導，加富里過去曾是世界盃伊朗代表隊球員，截至2019年共代表伊朗出賽28次國際賽事。

衛報報導，現年35歲的加富里是上一屆世界杯伊朗國家隊的成員，更曾是當地足球俱樂部「Esteghlal」的隊長，他直言不諱地為庫德人辯護，並在社群媒體上向政府喊話「停止殺害庫德人」，他此前也曾因批評伊朗前外交部長而被拘留。

值得注意的是，加富里並不是第一個在伊朗鎮壓行動中被捕的體壇大咖，之前國際足球員馬西尼（Hossein Mahini）10月也曾因支持抗議活動被捕，後來獲釋。

今天對戰威爾斯場內，看台上有球迷展示反對伊朗鎮壓「頭巾示威」的服飾及標語，一男球迷展示寫有示威口號「婦女、生命、自由」的抗議標語，身旁女球迷則化了「血淚妝」，手持一件印有觸發頭巾示威的已故22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）姓名的22號球衣。二人後來遭到球場保安人員上前干涉並沒收旗幟。另有反政府示威者投訴，只因身穿「婦女、生活和自由」的T裇即被拒諸門外。

今年9月，伊朗22歲庫德族女子艾米尼被宗教警察以違反服裝規定為由逮捕，之後在拘押期間喪命，隨後伊朗爆發全國抗議潮。

伊朗安全部隊24日逮捕該國知名足球員加富里(右)，除指控他散布反對政權的宣傳外，...
伊朗安全部隊24日逮捕該國知名足球員加富里(右)，除指控他散布反對政權的宣傳外，還稱他「試圖破壞出征世界杯的國家代表隊」。(美聯社)

伊朗 足球 世界盃

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