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布林肯下週出席北約外長會議 聚焦中俄挑戰

中央社／華盛頓25日專電
國務卿布林肯。（美聯社）
國務卿布林肯。（美聯社）

國務院今天宣布，國務卿布林肯下週將赴羅馬尼亞，出席北約外長會議。北約6月通過新戰略概念首提中國威脅，本次會議除聚焦俄烏戰爭外，中國挑戰也將是重點之一。

布林肯（Antony Blinken）28日至30日將訪問羅馬尼亞首都布加勒斯特，出席北大西洋公約組織（NATO）外長會議。

國務院表示，本次會議將聚焦俄烏戰爭及北約新「戰略概念」（Strategic Concept）的實施，包含中國挑戰、能源安全、保護重要基礎建設等，也會觸及北約在波士尼亞-赫塞哥維納、喬治亞、摩爾多瓦進行能力建構和強化韌性的努力。

北約6月29日通過並公布最新「戰略概念」，為北約盟國接下來10年設定優先事務、核心任務與途徑。

新戰略概念指北京的野心與脅迫政策挑戰北約的利益、安全與價值，且其惡意的混合與網路行動、攻擊性言論與假消息鎖定盟友並損害聯盟安全；這是北約1949年成立以來，首次在戰略計畫書中提及中國。

除出席北約外長會議，國務院指出，布林肯在布加勒斯特期間，也計劃與羅馬尼亞總理丘卡（Nicolae Ciuca）共同參觀慶祝美羅建立戰略夥伴關係25週年的展覽。

此外，布林肯也將分別與羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）、外長奧雷斯庫（Bogdan Aurescu）、北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會晤，並會與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）進行工作晚餐。

北約 布林肯 國務院

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