終結僵局國會 安華任大馬總理 激勵股匯雙漲

馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（左二）24日任命安華（左）任總理。圖為蘇丹及安華伉儷合影。（Getty Images）

馬來西亞反對黨領袖安華結束24年的漫長等待，獲任命為第十任總理，於當地時間24日下午5時宣誓上任，終於化解大馬的政治僵局。

馬來西亞的「僵局國會」在大選後五天終結，前副總理安華24日在國家王宮宣誓就職；原定24日晚間8時舉行的記者會，因各國領導人恭賀電話絡繹不絕而延至近9時半才開始。安華宣布，他領導的希望聯盟將與國民陣線，以及砂勞越政黨聯盟組成聯合政府。

在19日舉行的國會下議院選舉，希盟、國陣和砂盟分別贏得82、30及23席，席次加總可超過下議院222席的一半。

安華還宣布，不領總理薪水以及28日全國放假一天。

國家王宮發布公告指出，馬來西亞需要一個能恢復國家經濟發展的政府，希望新總理建立一個穩定政府，並呼籲所有國會議員團結一致，以服務人民為最優先。

而就在王宮決定總理人選後，當天馬來西亞KLCI指數盤中上漲2%，可能締造15個月來最大單日漲幅。馬元匯率 一度升值1.5%，為近兩周最大升值幅度。

不過，明報報導，香港 國際問題研究所東盟研究主任馮嘉誠認為，很難估計大馬政局是否就此步入穩定，因希盟—國陣政治聯盟仍存在瓦解隱患。由於巫統將於約半年後舉行黨選，若黨主席阿末扎希等「親合作派」失勢，可能對執政聯盟帶來影響。在希盟內部，人民公正黨署理主席拉菲茲也不贊同與國陣合作，如果未來相關勢力在希盟擴大，也將影響聯盟合作。

馮嘉誠估計，安華與希盟除了就合組政府與國陣達成協議外，也可能參照前國陣依斯邁沙比利政府，與反對黨國盟達成類近諒解協議，在短期內確保政府施政與國會運作暢順。

另一方面，馬來西亞3300萬人口中，馬來人占三分之二，其餘主要是華人 和印度小數族裔。大馬政權過去向來親馬來人，而一直致力推動種族融合的安華上任後，恐引發馬來人不滿。

警方憂慮發生種族暴動，24日在全國加強保安戒備，以防發生種族暴動。安華所屬的公正黨也呼籲支持者不要集會慶祝，以免被誤會挑釁。

當天一名專欄作者被捕，被控涉嫌在推特發布煽動影片。他上傳的一段影片警告，TikTok出現不少煽動種族情緒的短片，反而被警方認為內容引起各族關係緊張。