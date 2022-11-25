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南韓拚2027年成4大軍火出口國 金與正嗆：首爾是靶子

編譯中心／綜合24日電
尹錫悅24日上午出席2022軍工出口戰略會議並發言。（韓聯社）
尹錫悅24日上午出席2022軍工出口戰略會議並發言。（韓聯社）

南韓總統尹錫悅24日主持「2022軍工出口戰略會議」，提出到2027年全球市場占有率超過5%的目標。會議正值北韓領導人金正恩的胞妹金與正飆罵南韓政府制裁之際，相對敏感。

韓聯社報導，據國防部和產業通商資源部消息，會議在南韓知名軍工企業——南韓航空宇宙產業公司（KAI）舉行。這是尹錫悅政府成立以來首次舉行的軍工出口戰略會議，政府相關部門首長、軍隊高層人士，以及60家軍工企業代表與會。

會議上，國防部提出提出到2027年前南韓軍工出口在全球市占率超過5%，以躋身全球第4大軍火出口國的目標。

國防部表示，為了開發出具有國際競爭力的武器，將在人工智能、超高音速、合成生物學、高能、未來通信、互聯網、太空、無人駕駛、量子物理等8個領域，搶先掌握核心技術。此外，韓軍將積極出面向採購南韓軍火的國家提供售後服務，並舉行聯合演習分享武器使用經驗。

產業部還將斥資1兆韓元（約7.5億美元）鼓勵軍民技術合作，促進軍轉民、民轉軍、軍民兩用技術的創新型研發。

與此同時，金正恩胞妹今與正再對南韓政府開砲。金與正24日透過北韓官媒發聲，譴責在北韓多次試射飛彈之後，南韓對平壤實施更多制裁，此項舉動將加劇北韓的「敵意與怒火」。 

北韓最高領袖金正恩的胞妹金與正，時常藉由官媒大嗆南韓政府。（美聯社）
北韓最高領袖金正恩的胞妹金與正，時常藉由官媒大嗆南韓政府。（美聯社）

金與正在透過朝中社的談話中，質疑南韓民眾為何讓尹錫悅「那個天下大傻子」坐上總統大位，甚至直言「至少文在寅在那個位子上時，首爾還不是我們的靶子」，放話威脅要直接攻擊首爾。

金與正還說，「如果南韓與美國認為可以透過『制裁』擺脫目前的危險局勢，那就是白痴，因為他們不知道如何和平舒服過日子。」對此，南韓統一部則回應「金與正的發言令人感到遺憾。」

南韓 金與正 北韓

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