英機場改用3D掃描 擬2024年准攜帶液體登機

英國倫敦希斯洛機場自2017年便開始測試電腦斷層掃描設備，預計2024年可取消旅客攜帶液體和手提電腦的限制。（路透）

全球因新冠疫情而旅行受限近三年，隨著逐漸解封，機場 規範也有新方向。英國 媒體報導，當局正在當地機場引入新型3D立體掃描器，提升檢查效率，並計畫在2024年廢除旅客手提行李攜帶液體和電子用品的限制。

英國警方在2006年搗破一宗企圖將炸藥藏在飲料瓶內的炸彈犯罪後，的手提行李不可攜帶超過100毫升的液體，且需置於透明袋子內以便檢查；手提電腦等電子用品也要取出。

BBC引述消息人士報導，英國政府考慮在2024年中或之前引入新型掃描器，與醫院使用的電腦斷層掃描器相似，可以更清楚顯示手提行李內的物品。倫敦希斯洛機場自2017年便開始測試這款掃描器，當局正安裝更多掃描器，運輸部要求在2024年前完成。

泰晤士報報導，官員正審視計畫內容，並可能在聖誕節 前公布細節，希望可減少各機場安檢大排長龍的情况。英國運輸大臣哈珀受訪時表示，航空安全非常重要，但會適時作出檢討，旅客目前仍要遵守有關規定。

目前美國亞特蘭大國際機場及芝加哥奧黑爾國際機場等大型機場，均已安裝同款掃描器，讓安檢人員能更容易找出手提行李內的違禁品。