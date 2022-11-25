我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

英機場改用3D掃描 擬2024年准攜帶液體登機

編譯中心／綜合24日電
英國倫敦希斯洛機場自2017年便開始測試電腦斷層掃描設備，預計2024年可取消旅客攜帶液體和手提電腦的限制。（路透）
英國倫敦希斯洛機場自2017年便開始測試電腦斷層掃描設備，預計2024年可取消旅客攜帶液體和手提電腦的限制。（路透）

全球因新冠疫情而旅行受限近三年，隨著逐漸解封，機場規範也有新方向。英國媒體報導，當局正在當地機場引入新型3D立體掃描器，提升檢查效率，並計畫在2024年廢除旅客手提行李攜帶液體和電子用品的限制。

英國警方在2006年搗破一宗企圖將炸藥藏在飲料瓶內的炸彈犯罪後，的手提行李不可攜帶超過100毫升的液體，且需置於透明袋子內以便檢查；手提電腦等電子用品也要取出。

BBC引述消息人士報導，英國政府考慮在2024年中或之前引入新型掃描器，與醫院使用的電腦斷層掃描器相似，可以更清楚顯示手提行李內的物品。倫敦希斯洛機場自2017年便開始測試這款掃描器，當局正安裝更多掃描器，運輸部要求在2024年前完成。

泰晤士報報導，官員正審視計畫內容，並可能在聖誕節前公布細節，希望可減少各機場安檢大排長龍的情况。英國運輸大臣哈珀受訪時表示，航空安全非常重要，但會適時作出檢討，旅客目前仍要遵守有關規定。

目前美國亞特蘭大國際機場及芝加哥奧黑爾國際機場等大型機場，均已安裝同款掃描器，讓安檢人員能更容易找出手提行李內的違禁品。

機場 英國 聖誕節

上一則

匈牙利總理：明年將批准芬蘭、瑞典加入北約

下一則

南韓拚2027年成4大軍火出口國 金與正嗆：首爾是靶子

延伸閱讀

國安考量 英國禁「中製監控系統」裝在敏感場所

國安考量 英國禁「中製監控系統」裝在敏感場所
感恩節105高速LAX出口超塞 5分鐘車程蝸行2小時

感恩節105高速LAX出口超塞 5分鐘車程蝸行2小時
英國：鑑於國安考量 政府停用中國製監視攝影鏡頭

英國：鑑於國安考量 政府停用中國製監視攝影鏡頭
英機場安檢擬採「電腦斷層掃描」有望解除液體登機限制

英機場安檢擬採「電腦斷層掃描」有望解除液體登機限制

熱門新聞

金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

2022-11-18 20:11
英國前首相強生本周在美國彭博新聞於新加坡舉行的論壇發表演說時，強烈批評中國是「高壓獨裁國家」，讓台下500名政商界人士感到震驚。（美聯社）

強生批中俄是「高壓獨裁國家」 美富豪彭博被迫道歉

2022-11-18 22:32
威廉（右）被認為有可能永遠不會與哈利和好。（路透資料照片）

英皇室專家爆料：威廉自以為是 被寵壞 恐拒絕與弟和好

2022-11-18 17:54
16日的G20閉幕式上，中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多一段被側錄公開的「不爽指責」影片，引發國際輿論和媒體的關注。（路透）

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

2022-11-17 01:29
義大利總理梅洛尼日前出席G20峰會。（Getty Images）

義大利總理帶6歲女兒出席峰會遭批 回嗆：沒你的事

2022-11-18 09:20
日本皇室繼承順位第二、秋篠宮文仁親王長子悠仁親王。（Getty Images）

怕步上真子後塵？日皇室恐為悠仁親王物色王妃 專家：理想型像「她」

2022-11-19 06:40

超人氣

更多 >
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光
汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了

汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了
紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打