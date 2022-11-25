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24年漫長等待、數度入監… 「不死鳥」安華翻身

編譯莊蕙嘉／綜合24日電
安華24日宣誓就任馬來西亞總理。（歐新社）
安華24日宣誓就任馬來西亞總理。（歐新社）

等了24年，多次距離大位只差一步，屢屢熬過性侵同性定罪帶來的牢獄之災，安華24日宣誓就任馬來西亞總理，從政治谷底鹹魚翻身，堪稱馬國政壇的「不死鳥」。

75歲的安華自馬來亞大學畢業後即投身青年運動，聯合創立「馬來西亞伊斯蘭教青年組織」（ABIM），率領學生從事抗議活動，1974年因違反內安法，在看守所關了20個月。

1982年，時任馬來西亞總理馬哈地宣布邀請安華加入巫統，安華立即參加一周後舉行的大選且當選國會議員。

之後的16年間，安華在內閣陸續擔任不同部會首長，累積政治經驗，1993年成為副總理，被視為馬哈地的接班人。

不過師徒倆在1998年決裂，巫統黨代表大會出現一本神祕小冊子，影射安華是同性戀而且貪汙。同年9月1日，馬哈地公開表示「接受」安華辭職遭拒後，立即以貪汙、洩露國家機密和雞姦等十項罪名，三天內革除安華的所有公職及黨職。

同年9月20日安華被捕，拘留時遭警察總長毆打，帶著瘀青的黑眼圈出庭。隔年安華因雞姦和瀆職罪分別被判九年及六年有期徒刑，兩罪同時執行，且十年內不得競選公職。

隔年安華上訴成功，撤銷原判決而獲釋，正值人生低谷的他選擇到牛津、約翰霍普金斯及喬治城大學擔任客座教授及研究員。

沉潛後再出發的安華於2008年重返馬國政壇，因執政黨阻撓來不及參加大選，妻子旺阿芝莎代夫出征當選議員，在安華參政禁令到期後辭職。安華在補選大勝，他嘗試團結反對黨共組聯合政府但失敗，再度與總理大位擦身而過。

2013年大選，安華領導的人民聯盟雖然得票率過半，卻因為選區劃分問題未能取得多數席次，三度失之交臂。

2015年，安華遭前助理指控雞姦的官司上訴失敗，再次入獄。2018年大選變天，同樣在野的馬哈地與安華大和解，協調先由馬哈地擔任總理，任期過半再交棒給安華。馬哈地依約請求國家元首蘇丹阿布都拉特赦安華，但做了22個月的總理後不肯交棒。安華當時曾以歌詞「so near, yet so far away」（這麼近，那麼遠）自嘲，還說「或許我不是一個好的政治人物」。

2020年，希盟議員倒戈，馬哈地下台。安華忙著爭取其他政黨支持，被慕尤丁搶先一步，宣布獲得國民聯盟議員支持出任新總理，安華的總理夢再度落空，但慕尤丁也只做了一年多就下台。19日大選過後五天，總理人選塵埃落定，這次終於輪到安華了。

安華擔任馬來西亞第10任總理。 （聯合報製表）
安華擔任馬來西亞第10任總理。 （聯合報製表）

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