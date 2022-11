24年漫長等待、數度入監… 「不死鳥」安華翻身

安華24日宣誓就任馬來西亞總理。(歐新社)

等了24年,多次距離大位只差一步,屢屢熬過性侵 同性定罪帶來的牢獄之災,安華24日宣誓就任馬來西亞總理,從政治谷底鹹魚翻身,堪稱馬國政壇的「不死鳥」。

75歲的安華自馬來亞大學畢業後即投身青年運動,聯合創立「馬來西亞伊斯蘭教青年組織」(ABIM),率領學生從事抗議活動,1974年因違反內安法,在看守所關了20個月。

1982年,時任馬來西亞總理馬哈地宣布邀請安華加入巫統,安華立即參加一周後舉行的大選且當選國會議員。

之後的16年間,安華在內閣陸續擔任不同部會首長,累積政治經驗,1993年成為副總理,被視為馬哈地的接班人。

不過師徒倆在1998年決裂,巫統黨代表大會出現一本神祕小冊子,影射安華是同性戀 而且貪汙。同年9月1日,馬哈地公開表示「接受」安華辭職遭拒後,立即以貪汙、洩露國家機密和雞姦等十項罪名,三天內革除安華的所有公職及黨職。

同年9月20日安華被捕,拘留時遭警察 總長毆打,帶著瘀青的黑眼圈出庭。隔年安華因雞姦和瀆職罪分別被判九年及六年有期徒刑,兩罪同時執行,且十年內不得競選公職。

隔年安華上訴成功,撤銷原判決而獲釋,正值人生低谷的他選擇到牛津、約翰霍普金斯及喬治城大學擔任客座教授及研究員。

沉潛後再出發的安華於2008年重返馬國政壇,因執政黨阻撓來不及參加大選,妻子旺阿芝莎代夫出征當選議員,在安華參政禁令到期後辭職。安華在補選大勝,他嘗試團結反對黨共組聯合政府但失敗,再度與總理大位擦身而過。

2013年大選,安華領導的人民聯盟雖然得票率過半,卻因為選區劃分問題未能取得多數席次,三度失之交臂。

2015年,安華遭前助理指控雞姦的官司上訴失敗,再次入獄。2018年大選變天,同樣在野的馬哈地與安華大和解,協調先由馬哈地擔任總理,任期過半再交棒給安華。馬哈地依約請求國家元首蘇丹阿布都拉特赦安華,但做了22個月的總理後不肯交棒。安華當時曾以歌詞「so near, yet so far away」(這麼近,那麼遠)自嘲,還說「或許我不是一個好的政治人物」。

2020年,希盟議員倒戈,馬哈地下台。安華忙著爭取其他政黨支持,被慕尤丁搶先一步,宣布獲得國民聯盟議員支持出任新總理,安華的總理夢再度落空,但慕尤丁也只做了一年多就下台。19日大選過後五天,總理人選塵埃落定,這次終於輪到安華了。