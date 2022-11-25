我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

以巴密集談判避衝突 以色列青少年遺體獲歸還

編譯中心／綜合24日電

經密集談判後，巴勒斯坦激進分子24日將他們在遭到占領的約旦河西岸（West Bank）搶走的一具以色列青少年遺體交還家屬。此舉避免以巴間一場可能的軍事衝突。

中央社引述法新社報導，17歲德魯士族（Druze）青少年費羅（Tiran Fero）22日在汽車意外中身受重傷，送醫不治。以色列總理拉皮德（Yair Lapid）昨天曾經威脅，如果沒有歸還費羅的遺體，將嚴予報復。

以色列軍方表示，「安全部隊努力與巴勒斯坦當局協調」，費羅的遺體終獲返還。

費羅的遺體被人從哲寧（Jenin）一間醫院搶走，目前沒有人聲稱犯案。不過當地消息人士告訴法新社，巴勒斯坦好戰分子將遺體放在哲寧的難民營中，當地有多個派系活動。

過去曾經發生劫持以色列人或將他們的遺體搶走，用以作為要求以色列釋放巴勒斯坦囚犯或歸還巴人遺體的談判籌碼。

以色列軍事官員曾告訴記者，要回費羅遺體的辦法有兩個，要不透過巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority），不然就是對哲寧的難民營採取軍事行動，而那恐怕會「非常、非常暴力」。

為了追捕好戰分子，以軍經常對哲寧進行致命突襲，相關行動曾經造成包括半島電視台（Al Jazeera）巴勒斯坦裔美國籍記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）在內的平民喪生。

這名以色列官員表示，好戰分子誤以為費羅是士兵，相關談判透過巴勒斯坦自治政府進行。

巴勒斯坦 以色列 汽車

上一則

著魔還是焦慮？詭異羊群繞圈十多天不停

下一則

5歲男童被蟒蛇纏住、拖進泳池 靠爸爸爺爺救援倖免於難

延伸閱讀

以色列富豪油輪阿曼外海遇襲 船身微損無人受傷

以色列富豪油輪阿曼外海遇襲 船身微損無人受傷
大屋頂下／義務役使國防面對民意 難比以色列 不作烏克蘭

大屋頂下／義務役使國防面對民意 難比以色列 不作烏克蘭
內唐亞胡贏以色列大選 幾小時後..加薩射飛彈

內唐亞胡贏以色列大選 幾小時後..加薩射飛彈
內唐亞胡陣營贏得以色列大選 加薩隨即射火箭彈

內唐亞胡陣營贏得以色列大選 加薩隨即射火箭彈

熱門新聞

金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

2022-11-18 20:11
英國前首相強生本周在美國彭博新聞於新加坡舉行的論壇發表演說時，強烈批評中國是「高壓獨裁國家」，讓台下500名政商界人士感到震驚。（美聯社）

強生批中俄是「高壓獨裁國家」 美富豪彭博被迫道歉

2022-11-18 22:32
威廉（右）被認為有可能永遠不會與哈利和好。（路透資料照片）

英皇室專家爆料：威廉自以為是 被寵壞 恐拒絕與弟和好

2022-11-18 17:54
16日的G20閉幕式上，中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多一段被側錄公開的「不爽指責」影片，引發國際輿論和媒體的關注。（路透）

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

2022-11-17 01:29
義大利總理梅洛尼日前出席G20峰會。（Getty Images）

義大利總理帶6歲女兒出席峰會遭批 回嗆：沒你的事

2022-11-18 09:20
日本皇室繼承順位第二、秋篠宮文仁親王長子悠仁親王。（Getty Images）

怕步上真子後塵？日皇室恐為悠仁親王物色王妃 專家：理想型像「她」

2022-11-19 06:40

超人氣

更多 >
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光
汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了

汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了
紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打