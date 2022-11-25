以巴密集談判避衝突 以色列青少年遺體獲歸還

經密集談判後，巴勒斯坦 激進分子24日將他們在遭到占領的約旦河西岸（West Bank）搶走的一具以色列 青少年遺體交還家屬。此舉避免以巴間一場可能的軍事衝突。

中央社引述法新社報導，17歲德魯士族（Druze）青少年費羅（Tiran Fero）22日在汽車 意外中身受重傷，送醫不治。以色列總理拉皮德（Yair Lapid）昨天曾經威脅，如果沒有歸還費羅的遺體，將嚴予報復。

以色列軍方表示，「安全部隊努力與巴勒斯坦當局協調」，費羅的遺體終獲返還。

費羅的遺體被人從哲寧（Jenin）一間醫院搶走，目前沒有人聲稱犯案。不過當地消息人士告訴法新社，巴勒斯坦好戰分子將遺體放在哲寧的難民營中，當地有多個派系活動。

過去曾經發生劫持以色列人或將他們的遺體搶走，用以作為要求以色列釋放巴勒斯坦囚犯或歸還巴人遺體的談判籌碼。

以色列軍事官員曾告訴記者，要回費羅遺體的辦法有兩個，要不透過巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority），不然就是對哲寧的難民營採取軍事行動，而那恐怕會「非常、非常暴力」。

為了追捕好戰分子，以軍經常對哲寧進行致命突襲，相關行動曾經造成包括半島電視台（Al Jazeera）巴勒斯坦裔美國籍記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）在內的平民喪生。

這名以色列官員表示，好戰分子誤以為費羅是士兵，相關談判透過巴勒斯坦自治政府進行。