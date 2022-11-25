我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

印尼餘震一夜搖21次 最大規模4.1民眾奔逃

編譯中心／綜合24日電
印尼西爪哇省21日發生規模5.6淺層地震，導致許多房屋倒塌，震後第5天仍餘震不斷。（中央社）
印尼西爪哇省21日發生規模5.6淺層地震，導致許多房屋倒塌，震後第5天仍餘震不斷。（中央社）

印尼西爪哇省席安約鎮（Cianjur）當地時間25日凌晨至早上共發生21次餘震，一整夜搖個不停，最大的一次達到芮氏規模4.1，居民驚慌失措，飯店旅客奔出房間。

中央社報導，25日清晨1時44分，席安約鎮再次發生餘震，且這次搖晃程度較大，時間超過10秒。中央社記者當時位於市中心飯店三樓的房間，看到多名住客驚慌奔出房門，紛紛下樓躲避，尖叫聲四起。

席安約鎮飯店櫃檯人員帝亞（Tiar）向中央社表示，當時至少有20名住客衝到一樓大廳後往外跑，大家都非常恐慌，就連他自己也趕緊跑出去，但還好沒事。他說：「我很害怕，這次的餘震有點大，跑到馬路上後我趕緊打給我老婆和媽媽，關心她們。」

許多居民在餘震發生時驚醒並逃出自家房屋，聚集在馬路上。居民西亞利亞（Syahria）說，半夜一時多突然大力搖晃，她立刻驚醒，隨後跑出家門。另一名居民東尼（Tony）則說：「地震很大，而且持續很久。」

從21日主震發生後，許多居民就因為餘震不斷而露宿街頭或住在政府安排的安置中心，有些人則一直住在車上。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）指出，1時44分發生的餘震規模達到4.1，深度10公里，震央位於席安約鎮西南方8公里處。在規模4.1餘震發生前，還有7次規模較小的餘震，且時間緊密相連。

另外，凌晨3時51分至4時15分間短短不到半小時內，又連續發生3次規模3以上的餘震，讓許多災區居民整夜不敢睡。據統計，25日清晨至早上7時，一夜之間共發生了大小不一的21次餘震，其中有4次規模達到3。

印尼西爪哇省21日發生規模5.6淺層地震，震央位於首都雅加達（Jakarta）東南方約75公里的席安約鎮，震源深度10公里。

地震造成的死亡人數增至272人，仍有39人下落不明。因氣象預報未來幾週都會下雨，外界擔憂會發生第2次災難。

印尼 地震

上一則

5歲男童被蟒蛇纏住、拖進泳池 靠爸爸爺爺救援倖免於難

下一則

匈牙利總理：明年將批准芬蘭、瑞典加入北約

延伸閱讀

印尼孕婦出門買零食遇地震遭活埋 家人哭斷腸

印尼孕婦出門買零食遇地震遭活埋 家人哭斷腸
印尼強震已268死 上課時間發生 兒童罹難多

印尼強震已268死 上課時間發生 兒童罹難多

印尼基本工資 漲幅上限10%

印尼基本工資 漲幅上限10%
印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

熱門新聞

金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

2022-11-18 20:11
英國前首相強生本周在美國彭博新聞於新加坡舉行的論壇發表演說時，強烈批評中國是「高壓獨裁國家」，讓台下500名政商界人士感到震驚。（美聯社）

強生批中俄是「高壓獨裁國家」 美富豪彭博被迫道歉

2022-11-18 22:32
威廉（右）被認為有可能永遠不會與哈利和好。（路透資料照片）

英皇室專家爆料：威廉自以為是 被寵壞 恐拒絕與弟和好

2022-11-18 17:54
16日的G20閉幕式上，中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多一段被側錄公開的「不爽指責」影片，引發國際輿論和媒體的關注。（路透）

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

2022-11-17 01:29
義大利總理梅洛尼日前出席G20峰會。（Getty Images）

義大利總理帶6歲女兒出席峰會遭批 回嗆：沒你的事

2022-11-18 09:20
日本皇室繼承順位第二、秋篠宮文仁親王長子悠仁親王。（Getty Images）

怕步上真子後塵？日皇室恐為悠仁親王物色王妃 專家：理想型像「她」

2022-11-19 06:40

超人氣

更多 >
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光
汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了

汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了
紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打