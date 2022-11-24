俄烏戰爭恐拖到2024年 中國將成全球經濟最大成長動力

國際金融協會（IIF）表示，俄烏戰爭恐拖到2024年。（美聯社）

國際金融協會（IIF）表示，明年全球經濟的表現將像金融危機後2009年一樣疲軟，已經打了九個月的俄烏戰爭有可能成為一場「永遠的戰爭」。

Robin Brooks、Jonathan Fortun在內的經濟學家在周四的一份報告中寫道，2023年全球經濟成長速度預估會放緩到1.2%。對基數效應進行調整後，明年經濟料將與2009年一樣疲軟。

這些分析師寫道：「全球GDP受到的衝擊程度主要取決於俄烏戰爭的軌跡。我們的基線情境預測是戰爭會拖到2024年，因為這場戰爭對普亭 來說是決定生死存亡的」。

烏克蘭總統澤倫斯基 也態度堅決表示，除非俄羅斯 撤出占領的所有領土，否則戰爭不會獲得持久的解決。他接受金融時報採訪時說，俄羅斯摧毀毀克蘭基礎設施並使其陷入黑暗的新戰略，不會削弱烏國解放所有被占領土地的決心。

IIF預估，歐洲經濟降幅最明顯，該地區同時也是受戰爭影響最大的。繼消費者信心和企業信心大幅下滑之後，歐元區經濟將萎縮2%。對於美國，IIF預計GDP將成長1%，拉丁美洲經濟可能成長1.2%。