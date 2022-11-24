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心碎…處理車禍傷患沒認出是女兒 護理人員下班才收過世通知

編譯張君堯／即時報導
加拿大一名護理人員上周在高速公路上處理一起車禍並協助受傷的青少年時，由於事態緊急竟沒注意到該名傷者正視自己的女兒。（美聯社）
加拿大一名護理人員上周在高速公路上處理一起車禍並協助受傷的青少年時，由於事態緊急竟沒注意到該名傷者正視自己的女兒。（美聯社）

加拿大一名護理人員上周在高速公路上處理一起車禍並協助受傷的青少年時，由於事態緊急竟沒注意到該名傷者正視自己的女兒。

衛報報導，這名護理人員名叫埃里克森（Jayme Erickson），他15日在艾伯塔省（Alberta）一條高速公路上率先抵達一起車禍現場、並發現一名受重傷的少女，經專業判斷後埃里克森認為傷勢可能致命便立即通報送醫急救。

由於女孩傷勢嚴重，埃里克森當下根本無暇辨識身分，她耗費近半個小時才把女孩從車上拖出，並一直陪在她身邊直到空中救援抵達將少女運到卡爾加里（Calgary）附近的一家醫院。當埃里克森以為這只是單純的工作內容並下班回到家時，警察竟前來告知她17歲的女兒蒙塔納（Montana）出了一場嚴重車禍，更表示蒙塔納所受的傷過於嚴重、已被拿掉生命維持器。

事後埃里克森心碎地在給親友的信中寫道「我剛剛處理的重傷傷者就是我的骨肉、我唯一的孩子、我的小寶貝、我的女兒蒙塔納，雖然我很感謝和她一起度過的這17年，但我依舊很傷心，我很想知道我的寶貝會成為什麼樣子的人」。

蒙塔納生前是一名游泳運動員，埃里克森也表示希望能向有需要的人提供「最後一份禮物」，他表示「蒙塔納能夠通過捐贈器官挽救生命，我們很高興女兒藉由其他人繼續生活，且在這場悲劇之後拯救其他人，我們知道這是她想要的，我們為她感到驕傲，我們會非常非常想念她」。

車禍 警察 游泳

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