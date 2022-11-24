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英短跑截肢選手 史上首位身障太空人

編譯中心╱綜合23日電
英國帕運短跑選手麥法爾(前)將成為史上第一名身障太空人。(路透)
英國帕運短跑選手麥法爾(前)將成為史上第一名身障太空人。(路透)

歐洲太空總署今天公布最新的太空人名單，其中英國帕運短跑選手麥法爾（John McFall）將成為史上第一名身障太空人。

中央社引述法新社報導，歐洲太空總署公布的最新太空人人選包括法國女子阿德諾（Sophie Adenot）、西班牙男子費南德茲（Pablo Alvarez Fernandez）、英國女子庫根（Rosemary Coogan）、比利時男子列日瓦（Raphael Liegeois）及瑞士男子西柏（Marco Sieber），他們從逾2萬2500名人選中脫穎而出。

此外，歐洲太空總署也宣布首位身障太空人人選，由英國帕運短跑選手麥法爾雀屏中選。有別於前述太空人人選，麥法爾將參加一項名為「身障太空人」的計畫。

歐洲太空總署指出，麥法爾目前在英格蘭南部擔任創傷及骨科專家。他將參加一項可行性研究，意在讓歐洲太空總署評估殘疾人士參與未來任務所需的條件。

麥法爾因為發生機車事故，19歲時右腿遭到截肢，但他後來在2008年北京帕運贏得100公尺短跑銅牌。

根據歐洲太空總署網站，麥法爾受訪時表示：「身為一名截肢者，我先前從未想過成為太空人的可能性，對我而言這有如旋風般的體驗，情緒極其興奮。」

麥法爾指出：「我認為，我要給未來世代的訊息是，科學是為每一種人存在，希望太空旅行可以適合每一個人。」

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