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以色列示警：伊朗恐攻擊世足轉移「頭巾革命」注意力

編譯中心╱綜合23日電
以色列情報單位警告，伊朗可能藉由攻擊世足賽來轉移外界對「頭巾革命」的注意。(美聯社)
以色列情報單位警告，伊朗可能藉由攻擊世足賽來轉移外界對「頭巾革命」的注意。(美聯社)

伊朗「頭巾革命」近期又爆發2名14歲少年在示威活動中被槍殺，抗議再度升級，各地都爆發嚴重衝突。以色列情報單位警告，伊朗可能藉由攻擊世界盃足球賽，來轉移外界對「頭巾革命」的注意。

頭巾抗議越演越烈，當局強力鎮壓，尤其在西部地區，少數民族庫德族跟警方的衝突越來越激烈。以色列國防軍軍事情報局局長亞倫·哈利瓦（Aharon Haliva）昨天指出，伊朗政府正考慮破壞伊朗地區並轉移國內抗議民眾的注意，更指出伊朗政府也考慮藉由攻擊卡達世足賽，轉移外界對「頭巾革命」的注意。而「頭巾革命」已造成上百名民眾死亡，約1萬4000名民眾被逮捕。

伊朗足球國家隊正參與卡達世足賽，爭取拿到16強門票中。21日伊朗國家隊對陣英國隊的首場比賽，伊朗國家隊足球運動員在國歌奏響時保持沉默，拒絕唱伊朗國歌，看台上一些伊朗球迷則唱起革命前的國歌，引起全球注目及支持。

由於伊朗國家隊足球運動員拒絕唱國歌，該隊餘下兩場比賽的表態惹關注，外界憂慮該隊球員回國後會遭清算。

德黑蘭市議會主席查姆蘭（Mehdi Chamran）稱，不容許任何人侮辱伊朗國歌和國旗。一名保守議員促請以願意唱國歌的「革命青年」取代不願意唱國歌的球員。

伊朗隊周一以2：6敗給英格蘭後，網上片段流傳有伊朗示威者慶祝英格蘭勝出，並高叫「獨裁者去死」的口號。德黑蘭一間餐廳在社交平台表態支持英格蘭隊後周二遭當局查封。

世足賽B組伊朗對英格蘭21日的賽事現場，有球迷舉標語牌聲援伊朗國內示威。(路透)
世足賽B組伊朗對英格蘭21日的賽事現場，有球迷舉標語牌聲援伊朗國內示威。(路透)

伊朗 足球 運動員

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