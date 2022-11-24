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LNG接收站將啟用 德：天然氣儲量滿載 今冬不受凍

編譯中心╱綜合23日電
德國總理蕭茲23日表示，德國今年冬天的能源危機將得到控制，不太可能出現能源短缺。(歐新社)
德國總理蕭茲23日表示，德國今年冬天的能源危機將得到控制，不太可能出現能源短缺。(歐新社)

德國總理蕭茲23日在德國聯邦議會的預算辯論中表示，德國的天然氣儲存設施已經裝滿，首批液化天然氣（LNG）接收站也將在數周內投入使用；他還說，德國今年冬天的能源危機將得到控制，不太可能出現能源短缺。

相比之下，烏克蘭23日再度遭到俄軍飛彈空襲，造成首都基輔和西部城市利沃夫（Lviv）停電，甚至連鄰國摩爾多瓦也受影響，發生大規模停電。烏克蘭總統澤連斯基透露，全國目前已建立4000多座庇護站免費供暖、供電，並計畫設立更多。

蕭茲並駁斥反對黨對他未能防止冬季能源短缺跟停電的批評，並稱已重啟燃煤電廠，及將德國最後三座核電廠延役至明年4月中旬。「一年前，我們的能源儲存設施前所未見地一片空蕩蕩，如今已經滿載，因為這屆政府不是光說不練。」

他還表示，他領導的聯合政府已採取一切必要措施，逐步結束對俄羅斯天然氣的依賴，「德國有能力應對危機並變得更強大」。

路透報導，為盡快擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，德國首個液化天然氣接收站於5月在下薩克森州威廉港開工。在此類接收站，作業人員將運抵碼頭的液化天然氣卸下並轉移儲存，再作氣化處理，按需壓入天然氣輸送管道。

德國聯邦經濟與氣候保護部長哈貝克對該液化天然氣接收裝置快速完工表示讚賞，並稱其是「能源安全的重要基石」。

報導稱，在威廉港的接收站管道每年容量100億立方米，而德國每年天然氣消耗量約為900億立方米。除威廉港外，目前德國還有三個浮式液化天然氣接收站正在規畫和建設中。

此外，德國還從挪威、荷蘭和比利時進口管道天然氣，正在同加拿大和墨西哥協商液化天然氣進口的可能性。德國與阿聯酋簽署進口船運液化天然氣的合約；法國能源監管機構CRE日前也表示，10月開始向德國出口天然氣。

另據英國BBC報導，烏克蘭今天再度遭到俄軍飛彈空襲，造成首都基輔和西部城市利沃夫停電，居民如何渡過寒冬成為一大考驗，烏克蘭政府承諾將在各地建造特殊庇護站，全天候免費供應電力、暖氣、飲水和網路。

在俄羅斯猛烈空襲之下，烏克蘭全國各地多達1000萬戶長時間斷電，損害巨大。烏克蘭總統澤連斯基透露，全國目前已建立4000多座庇護站，並計畫設立更多。

當局警告，停電狀況將衝擊烏克蘭數以百萬計的民眾生活，期間可能延續至明年3月底，這是俄羅斯自今年2月下旬起發動軍事入侵行動以來的最新影響。

圖為德國威廉港液化天然氣(LNG)接收站。(路透)
圖為德國威廉港液化天然氣(LNG)接收站。(路透)

天然氣 德國 烏克蘭

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