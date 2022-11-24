英禁蘇格蘭再辦獨立公投 脫英派受打擊
針對蘇格蘭政府有意透過立法，為舉行第二次獨立公投鋪路，英國最高法院23日無異議裁定，獨立公投攸關英國國土完整，屬於國會權限，蘇格蘭議會不得在未取得英國政府同意下，就於明年片面舉辦第二次獨立公投，這使得蘇格蘭脫英派民族主義人士受到打擊。
最高法院院長韋彥德解釋，蘇格蘭議會無權就舉行獨立公投一事片面立法，理由是上述法案與英國未來有關，因此屬於英國政府事項。蘇格蘭首席大臣、蘇格蘭民族黨黨魁史德金6月曾提出，蘇格蘭計畫明年10月19日舉行獨立公投，題目是：「蘇格蘭是否該成為一個獨立國家？」
蘇格蘭2014年舉辦獨立公投，贊成留在英國的比率為55%。當時主導公投的薩孟德已經下台，繼任的史德金以英國脫離歐盟，情事變更為由，頻頻向後來的首相梅伊及強生爭取二次公投，但都遭拒。
裁定結果公布後，史德金表示「尊重」但「失望」，認為最高法院的裁定否決了蘇格蘭自辦公投的法律依據，正好戳破了英國是自願加入的聯合王國迷思。
英國「天空新聞」蘇格蘭特派記者吉里斯分析，最高法院的裁定對史德金是一記重擊，但不令人意外，因為連史德金自己的司法官員都認為自辦公投有疑義，所以案子才會送進最高法院。自2007年起，主張蘇格蘭獨立的民族黨（SNP）可能會訴諸B計畫，如同史德金所宣稱，將下屆國會大選視為非正式的獨立公投。
公共行政專家鮑恩認為，一碼歸一碼，根據憲法，國會大選是選出下議院的成員，不會因為某個政黨的主張而改變，SNP的論調純屬「政治話術」。
大部分蘇格蘭選民反對英國脫歐。支持獨立派議員則在上一次蘇格蘭議會選舉中首次過半。
英國政府已經表示，不會允許進行另一次公投，強調那是一個世代只進行一次的事情。
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