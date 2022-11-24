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英禁蘇格蘭再辦獨立公投 脫英派受打擊

編譯中心╱綜合23日電
英國最高法院23日裁定，蘇格蘭政府不可以在未獲英國國會批准下於明年舉辦第二次獨立公投，這使得蘇格蘭脫英民族主義支持者受到嚴重打擊。(美聯社)
英國最高法院23日裁定，蘇格蘭政府不可以在未獲英國國會批准下於明年舉辦第二次獨立公投，這使得蘇格蘭脫英民族主義支持者受到嚴重打擊。(美聯社)

針對蘇格蘭政府有意透過立法，為舉行第二次獨立公投鋪路，英國最高法院23日無異議裁定，獨立公投攸關英國國土完整，屬於國會權限，蘇格蘭議會不得在未取得英國政府同意下，就於明年片面舉辦第二次獨立公投，這使得蘇格蘭脫英派民族主義人士受到打擊。

最高法院院長韋彥德解釋，蘇格蘭議會無權就舉行獨立公投一事片面立法，理由是上述法案與英國未來有關，因此屬於英國政府事項。蘇格蘭首席大臣、蘇格蘭民族黨黨魁史德金6月曾提出，蘇格蘭計畫明年10月19日舉行獨立公投，題目是：「蘇格蘭是否該成為一個獨立國家？」

蘇格蘭2014年舉辦獨立公投，贊成留在英國的比率為55%。當時主導公投的薩孟德已經下台，繼任的史德金以英國脫離歐盟，情事變更為由，頻頻向後來的首相梅伊及強生爭取二次公投，但都遭拒。

裁定結果公布後，史德金表示「尊重」但「失望」，認為最高法院的裁定否決了蘇格蘭自辦公投的法律依據，正好戳破了英國是自願加入的聯合王國迷思。

英國「天空新聞」蘇格蘭特派記者吉里斯分析，最高法院的裁定對史德金是一記重擊，但不令人意外，因為連史德金自己的司法官員都認為自辦公投有疑義，所以案子才會送進最高法院。自2007年起，主張蘇格蘭獨立的民族黨（SNP）可能會訴諸B計畫，如同史德金所宣稱，將下屆國會大選視為非正式的獨立公投。

公共行政專家鮑恩認為，一碼歸一碼，根據憲法，國會大選是選出下議院的成員，不會因為某個政黨的主張而改變，SNP的論調純屬「政治話術」。

大部分蘇格蘭選民反對英國脫歐。支持獨立派議員則在上一次蘇格蘭議會選舉中首次過半。

英國政府已經表示，不會允許進行另一次公投，強調那是一個世代只進行一次的事情。

蘇格蘭首席大臣史德金23日得知倫敦最高法院裁定後，舉行記者會。(路透)
蘇格蘭首席大臣史德金23日得知倫敦最高法院裁定後，舉行記者會。(路透)

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