每小時5人喪命 研究：去年全球4.5萬女性遭親屬殺害

根據聯合國關於女性被殺害的最新數據，2021年「每小時就有超過5名婦女和女孩被家庭成員殺害」；圖為示意圖。（Getty Images）

根據聯合國 關於女性被殺害的最新數據，2021年「每小時就有超過5名婦女和女孩被家庭成員殺害」。

衛報報導，這份23日發布的報告顯示「去年全球被謀殺的8萬1100人中有超過一半（56%）、共有4萬5000名婦女和女孩是被其丈夫、伴侶或其他親屬殺害」。

聯合國婦女署（UN Women）和聯合國毒品 和犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）表示這些數字「高得驚人」，但女性被殺害的真實數量仍可能更高。

去年「被親屬殺害女性」人數最高的地區是亞洲（1萬7800人），然而研究表明「非洲婦女和女孩更容易被家庭成員殺害」。據估計，在非洲與性別有關的殺害率達到每10萬女性中就有2.5人，其餘地區則分別為美洲1.4人、大洋洲1.2人、亞洲0.8人和歐洲0.6人。

研究表明2020年新冠疫情 的爆發恰逢北美、西歐和南歐殺戮女性事件顯著增加，來自歐美共25國的數據表明「增加主因是丈夫和伴侶以外的家庭成員實施殺戮」。

另一方面，全世界絕大多數兇殺案（81%）對象皆為男性和男孩，但他們相比起女性更有可能被「家人以外的人殺害」，在2021年所有男性兇殺案受害者中「只有約11%是被伴侶或親屬殺害」。