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憂猴痘加深對有色人種汙名 世衛擬改名MPOX

編譯中心／綜合23日電
世界衛生組織計畫將「猴痘」改名為MPOX，以消除疾病名稱對有色人種的汙名化；圖為剛果一名疑似罹患猴痘的6歲兒童。（路透）
世界衛生組織計畫將「猴痘」改名為MPOX，以消除疾病名稱對有色人種的汙名化；圖為剛果一名疑似罹患猴痘的6歲兒童。（路透）

3名知情人士向政治新聞機構Politico透露，世界衛生組織（WHO）計畫將「猴痘」改名為MPOX，以消除疾病名稱對有色人種的汙名化，。

世衛遵循夏季達成的初步協議，考慮替猴痘取個新名字；這同時也為回應來自美國總統拜登（Joe Biden）政府高層日益高漲的壓力，官員們私下敦促世衛組織領袖更改名稱，並暗示如果世衛手腳太慢，美國將單方面採取行動。

傳統上，世衛組織主要擔任全球公衛問題協調者，包括宣布國際關注公共衛生緊急事件、建議疾病名稱等，並由各國自行決定是否採用。

不過，知情人士表示，拜登政府數個月來一直擔心「猴痘」這個名稱正在加深汙名，尤其是對有色人種的汙名，而改名流程進展龜速，也影響到美國自夏季開始的猴痘疫苗接種工作。

世衛面對記者詢問，並未立即做出回應；白宮則拒絕評論此事。

公衛專家及男女同志、雙性戀者、跨性別者維權人士紛紛呼籲廢除「猴痘」這個病毒名稱，此病毒1958年首次從研究用猴子身上被發現而命名「猴痘」，今年春天開始廣泛傳播。

他們認為，將這種病毒稱作「猴痘」並不精確，也涉及對非洲種族主義的刻板印象，不利於全球防疫應對。

猴痘 世衛 拜登

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