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日本開始調查統一教 恐撤合法地位

編譯中心／綜合22日電
日本首相岸田文雄所屬的自由民主黨部分黨員，與統一教關係密切，日本政府已開始調查。(美聯社)
日本首相岸田文雄所屬的自由民主黨部分黨員，與統一教關係密切，日本政府已開始調查。(美聯社)

日本首相岸田文雄所屬的自由民主黨部分黨員與統一教關係密切，已引發民憤；此外，日本政府今日開始調查統一教，這項程序最終可能撤銷統一教目前的合法地位。

路透報導，文部科學大臣永岡桂子在例行記者會上宣布此一決定；她說，政府將要求統一教在12月9日之前答覆財務和組織等問題。

政府調查結束後，將由法院決定是否撤銷統一教的合法地位，以及日本註冊宗教組織可享有的免稅待遇。

日本前首相安倍晉三今年7月在奈良助選時遭槍擊身亡，牽扯出不少自民黨籍議員與統一教密切往來一事。槍擊案嫌疑人山上徹也聲稱統一教害他的家庭散盡財產，因此懷恨在心，並怪罪安倍協助推廣統一教。統一教以集體婚禮為人所知，批評人士認為不屬於正統宗教。

另據日本週刊文春報導，日本首相岸田文雄於去年的眾議院選舉後申報競選經費時，繳交了94張沒有寫明抬頭和款項用途的收據，涉嫌違反公職選舉法。

報導稱，附在報告書的270多張收據中，有98張的款項用途說明為空白，金額約106萬日圓(約7565美元)；抬頭是空白的約占一半，有141張，金額約58萬日圓(約4140美元)；而既沒有抬頭也沒有款項用途說明的則是94張，金額約9萬5000日圓(約678美元)。

報導指出，公職選舉法規定，與競選活動有關的所有支出都必須提交給選舉管理委員會，收據要列明支出金額、日期和用途。

時事通信社報導，針對空白收據相關報導，首相官邸今天晚間面對記者詢問表示「正在確認中」。

日本總務大臣寺田稔兩天前才因為政治資金問題提交辭呈，岸田又接著被爆出空白收據醜聞。

岸田今年8月完成內閣改組，沒想到10月24日就發生前經濟再生擔當大臣山際大志郎因「舊統一教」問題請辭；接著前法務大臣葉梨康弘因死刑發言失言，在11月11日請辭；然後是寺田稔在11月20日請辭，成為岸田內閣1個月內下台的第3位閣員。

日本 岸田文雄 安倍

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