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「只檢討北韓射彈」 金與正批聯國雙標 諷美因恐懼狂吠

編譯中心╱綜合22日電
金與正(圖)指責聯合國安理會以「雙重標準」對待北韓，並批評美國的舉動讓朝鮮半島陷入危機。(美聯社)
金與正(圖)指責聯合國安理會以「雙重標準」對待北韓，並批評美國的舉動讓朝鮮半島陷入危機。(美聯社)

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正今天公開譴責聯合國安理會只檢討北韓發射飛彈的做法「雙重標準」，並批評美國是一隻「因恐懼而不停狂吠的狗」，她表示將為守護國安採取「超強硬」態度到底。

韓聯社報導，金與正今天透過北韓中央通信社發表公開談話，譴責聯合國安理會公開會議討論北韓試射火星-17飛彈，卻對美國及南韓造成北韓的威脅性視而不見，是「明顯的雙重標準」。

金與正嘲弄道：「可笑的是美國在公開會議結束後忍不住不滿情緒，帶著英國、法國、澳洲、日本、南朝鮮（南韓）等烏合之眾發表『共同聲明』，發洩他們沒能實現不純企圖的氣憤。」

金與正又稱，美國的表現就像是一隻「因為恐懼而吠叫不已的狗」，正在將朝鮮半島推向一場新的危機。「美方越是不顧一切的進行反北韓行動，就會面臨更致命的安全危機。」

聯合國安理會21日在紐約總部召開會議討論北韓18日發射洲際彈道飛彈（ICBM）的問題，但據說因中國及俄羅斯主張北韓這次行動起源於「美國挑釁」，未能發表公開聲明譴責。

美日韓等14國會後則在場外另外發表共同聲明，譴責北韓發射飛彈，並敦促北韓採取非核化措施。

金與正代表北韓政府強烈譴責「美國及其屈從反動分子」這種侵害北韓主權，且把朝鮮半島局勢推向新危機的政治挑釁。

「為守護我國安全行使自衛權的行動，絕不允許任何人指手畫腳，我方會採取超強硬態度到最後」，金與正強調，美國無論用什麼方式都無法動搖北韓的自衛權，若繼續執著於這種「反共和國」的敵對行為，將面臨致命安保危機。

此外，南韓國會情報委員會幹事、國民力量議員劉相凡表示，日前陪同金正恩觀摩新型洲際彈道導彈（ICBM）試射的女童，是金正恩第二個孩子金朱愛（又譯金主愛）。國情院認為，金正恩攜女觀摩射彈，可能是要展現他保障下一代安全的意志。

劉相凡還說，國情院指出北韓以完成核導開發為目標，因此很可能再次挑釁，並認為平壤進行第七次核試驗的可能性極大。

北韓領導人金正恩(右)日前牽著女兒金朱愛觀摩「火星17型」洲際彈道飛彈試射活動。...
北韓領導人金正恩(右)日前牽著女兒金朱愛觀摩「火星17型」洲際彈道飛彈試射活動。(美聯社)

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