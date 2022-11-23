「只檢討北韓射彈」 金與正批聯國雙標 諷美因恐懼狂吠

金與正(圖)指責聯合國安理會以「雙重標準」對待北韓，並批評美國的舉動讓朝鮮半島陷入危機。(美聯社)

北韓 領導人金正恩 胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正 今天公開譴責聯合國安理會只檢討北韓發射飛彈的做法「雙重標準」，並批評美國是一隻「因恐懼而不停狂吠的狗」，她表示將為守護國安採取「超強硬」態度到底。

韓聯社報導，金與正今天透過北韓中央通信社發表公開談話，譴責聯合國安理會公開會議討論北韓試射火星-17飛彈，卻對美國及南韓造成北韓的威脅性視而不見，是「明顯的雙重標準」。

金與正嘲弄道：「可笑的是美國在公開會議結束後忍不住不滿情緒，帶著英國、法國、澳洲、日本、南朝鮮（南韓）等烏合之眾發表『共同聲明』，發洩他們沒能實現不純企圖的氣憤。」

金與正又稱，美國的表現就像是一隻「因為恐懼而吠叫不已的狗」，正在將朝鮮半島推向一場新的危機。「美方越是不顧一切的進行反北韓行動，就會面臨更致命的安全危機。」

聯合國安理會21日在紐約總部召開會議討論北韓18日發射洲際彈道飛彈（ICBM）的問題，但據說因中國及俄羅斯主張北韓這次行動起源於「美國挑釁」，未能發表公開聲明譴責。

美日韓等14國會後則在場外另外發表共同聲明，譴責北韓發射飛彈，並敦促北韓採取非核化措施。

金與正代表北韓政府強烈譴責「美國及其屈從反動分子」這種侵害北韓主權，且把朝鮮半島局勢推向新危機的政治挑釁。

「為守護我國安全行使自衛權的行動，絕不允許任何人指手畫腳，我方會採取超強硬態度到最後」，金與正強調，美國無論用什麼方式都無法動搖北韓的自衛權，若繼續執著於這種「反共和國」的敵對行為，將面臨致命安保危機。

此外，南韓國會情報委員會幹事、國民力量議員劉相凡表示，日前陪同金正恩觀摩新型洲際彈道導彈（ICBM）試射的女童，是金正恩第二個孩子金朱愛（又譯金主愛）。國情院認為，金正恩攜女觀摩射彈，可能是要展現他保障下一代安全的意志。