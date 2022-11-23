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印尼強震已268死 上課時間發生 兒童罹難多

編譯莊蕙嘉╱綜合22日電
印尼席安約鎮21日發生規模5.6地震，驚魂未定的災民不敢睡在屋內，跑到街上打地鋪。(路透)
印尼席安約鎮21日發生規模5.6地震，驚魂未定的災民不敢睡在屋內，跑到街上打地鋪。(路透)

印尼西爪哇省21日發生規模5.6地震，震央所在的席安約鎮（Cianjur，又名展玉）災情嚴重，死亡人數22日增至268人，逾千人受傷，100多人仍失聯。因震央深度只有10公里，造成極大破壞力，引發山崩至少活埋1座村莊；加上發生在下午1時上課時間，多所學校被震垮，導致許多學童喪生。此外，災區因地震多處斷電，醫護就著火把的光為病患縫合傷口，醫院地上排滿了遺體。

印尼國家搜救署署長艾菲安迪指出，地震引發多處山崩，災區道路毀損嚴重，增加搜救難度。他說：「大多數罹難者是兒童，因為下午1時他們還在學校內。」

印尼總統佐科威22日前往災區，為災民及搜救人員打氣。他指示有關單位盡全力救災，並呼籲災後重建必須採取耐震建築工法，政府會提供補助。

地震造成至少2萬2000棟房舍受損，5萬8000多人前往收容中心暫居。搜救和醫護人員徹夜搶救，席安約鎮上的醫院擠滿避難民眾與傷患，部分病人在臨時搭建的帳篷內接受診療，有人躺在排在走道上的推床、擔架甚至是席地而臥打點滴。

約151人依舊下落不明。一名48歲的婦人哭著說：「我身體下的東西突然全都垮了，孩子壓在我身上。我把兩個孩子挖出來，另外有兩個沒事，但是有一個不見了。」她的親戚在一旁說：「醫院地上排滿遺體，很擁擠。」

當地電視台的畫面顯示，由於救難隊伍尚未抵達偏遠地區，災民在紙箱上寫求救訊息，請求提供食物及避難處。印尼警政署表示，數百命警察已部署前往災區協助救災。

印尼位於環太平洋火山帶，地震頻繁，不乏規模6至7的強震。此次地震深度僅10公里，席安約位於震央所在，災情慘重。

2004年12月26日，印尼亞齊省海域發生規模9.1強震，引發30公尺高的大海嘯，奪走逾22萬條人命。

印尼 地震 警察

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