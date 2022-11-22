中日海洋事務磋商 雙方觸及東海局勢與台灣問題

正在巡弋的中國海警船。（取材自國防時報）

自11月習近平展開元首外交以來，中美、中澳相關部門都已積極接觸，最新的是中日司局級級別的海洋事務磋商。據中國外交部網站，中日雙方22日舉行海上防務等多個會議，中方強調台灣問題涉及中日關係政治基礎和基本信義。雙方並同意努力把東海建設成和平之海。

中國外交部官網指，外交部邊界與海洋事務司司長洪亮和日本 外務省亞洲大洋州局局長船越健裕，22日以視頻方式共同主持中日海洋事務高級別磋商機制第十四輪磋商。中方外交部、中央外辦、國防部 、自然資源部、生態環境部、交通運輸部、農業農村部、國家能源局、中國海警局及日方外務省、內閣官房、水產廳、資源能源廳、海上保安廳、環境省、國土交通省、文部科學省和防衛省分別派員參加。

雙方舉行了全體會議和海上防務、海上執法與安全、海洋經濟三個工作組會議，就涉海問題及海洋領域交流合作廣泛深入交換意見。雙方一致同意，認真落實兩國領導人曼谷會晤達成的重要共識，就涉海問題加強對話溝通，妥善管控矛盾分歧，持續推進涉海務實合作和人員交流，為把東海建設成為和平、合作、友好之海作出積極努力。

官網指，中方重申在東海、釣魚台 及南海問題上的立場，敦促日方尊重中國領土主權和安全關切，停止一切侵犯中方主權的行徑，停止採取導致局勢複雜化的行動，避免影響海上局勢穩定。中方對近期日方在台海問題上的消極言論和錯誤做法表達強烈不滿，強調台灣問題涉及中日關係政治基礎和基本信義，要求日方務必重信守諾，妥善處之。中方再次對日本向海洋排放核污染水計畫表達關切，敦促日方審慎處理福島核污染水問題。

雙方還就具體合作達成六點共識：

一、雙方儘早啟用中日防務部門海空聯絡機制直通電話。

二、中國海警局與日本海上保安廳願進一步合作打擊海上跨境犯罪，推進海上執法人員、海警院校學員交流，加強在多邊海上執法合作機制下的合作。

三、中國海上搜救中心與日本海上保安廳將繼續在《中日海上搜救協定》框架下，深化海上搜救領域務實合作。

四、雙方同意積極開展應對海洋塑膠垃圾的雙多邊合作，辦好2023年中日海洋垃圾合作專家對話平臺第四次會議和第四屆中日海洋垃圾研討會。

五、雙方同意繼續共同打擊非法捕魚，開展北太平洋漁業資源養護、鰻魚資源保護等方面合作。爭取儘快重啟中日漁委會，全面落實《中日漁業協定》。

六、雙方就開展海洋科研、發展藍色經濟創新技術等領域合作交換了意見。同意繼續加強對口部門交流對接，增進瞭解和互信。