印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

一名地震災區居民，抱著死者的遺體。（Getty Images）

「印尼 今年死傷最嚴重地震 ，罹難者大多為兒童...」印尼西爪哇省21日發生規模5.6地震，目前累計死亡人數162人、另有326人受傷，罹難者大多為兒童。受創最嚴重的席安約鎮（Cianjur）地區幾乎已成廢墟。從21日至22日上午，席安約地區依然餘震不斷；儘管印尼當局持續搜救，但土石流導致通往鄰近地區的道路被切斷，為救援工作增添困難。在上周G20峰會 結束後，印尼總統佐科威（Joko Widodo）才表示印尼正處於「全球領導地位的頂峰」，然而地震的嚴重災情，再次凸顯印尼發展不均、農村資源不足的問題。

地震發生在印尼當地時間21日下午1時21分，深度約10公里，震央在距離首都雅加達75公里遠的西爪哇省席安約鎮，席安約鎮及周邊地區嚴重受創。受災地區屬農村山區，人口約250萬人，西爪哇省長利德宛（Ridwan Kamil）22日凌晨表示死亡人數已累計達162人、傷者326人，另有約1萬3000人失去住所。

許多當地居民被困在難以進入的偏僻地區，隨著搜救進行，死傷人數預計還會上升；華盛頓郵報指出，此次地震的死亡人數已是印尼2022年以來最多的一次。前次嚴重強震是2月，西蘇門答臘省發生規模6.2地震，造成至少25人死亡、超過460人受傷。

這一次的嚴重震災，印尼國家災害署（BNPB）統計的死亡人數仍維持在稍早更新的62人；不過地方政府和印尼當地媒體都已經根據第一線的即時狀況，將死者人數更新到162人，目前災區搶救仍在進行當中，預估死傷人數還會繼續上修。

至少2200所房屋在地震中受損，上萬人流離失所。（Getty Images）

西爪哇省長利德宛同時指出，席安約地區的罹難者大多為在學孩童，地震發生時這些學童已經放學，許多人正在伊斯蘭學校接受額外課程，在建築物倒塌時來不及逃出。

在地震後當地仍然餘震不斷，至22日上午已發生超過80次餘震，伴隨而來的土石流切斷對外道路、以及導致停電、通訊受阻，救援人員在第一時間難以將大型搜救設備開入災區，停電和餘震更使搜救難度增加，利德宛表示預估至少需要三天，才能完全恢復當地供電。

印尼公共工程與住房部發言人Endra Atmawidjaja指出，搜救工作仍在包括席安約鎮及周圍十多個地點進行，指出當地仍然有人被困在坍塌建築底下。另外，當局已從萬隆、茂物等西爪哇城市地區調度7台挖掘機和10輛大卡車，用來清理開通災區的受阻道路。

Endra Atmawidjaja表示：

「我們正在跟時間賽跑來營救受災居民。」

BNPB指出，至少2200所房屋在地震中受損，當中除居民住房外還包括學校、清真寺及醫院，當局已經成立緊急安置所，並從雅加達運來大量食品、帳篷、毯子等；還有數百名傷者等待接受治療，由於醫院人滿為患，許多傷者不得不在醫院外的臨時帳棚內等候，且因大範圍停電，醫護人員只得在手電筒照明下進行搶救。

一名在醫院停車場等待治療的48歲傷者Cucu接受《路透》採訪時表示：

「我身邊的一切都倒塌了。」

Cucu有五個孩子，她流著淚表示自己將兩個受困在建築物底下的孩子挖出、倖免於難，另外兩個孩子陪她到醫院，但還有一個孩子失蹤。

救援人員進入席安約地區，深夜為傷者進行急救。（Getty Images）

在地震中震垮的幼兒園。（路透）

印尼媒體iNews報導，印尼當局已在席安約地區宣布從11月21日開始至12月20日，為期30天的緊急狀態，除從外地調來物資救援、調動醫護進入災區外，警政部門亦調動數百位警力投入救援和疏散。由於擔憂餘震導致更多建築物坍塌、以及下雨持續引發土石流，席安約鎮官員呼籲居民暫時待在戶外，印尼社會事務部已在包括席安約鎮在內，受災的7個地區搭建上千個大型帳篷安置災民。

在推特（Twitter）上，也有印尼網友在地震資訊下回覆自己在地震發生時拍下的震動影片或是報平安，許多人表示深受驚嚇；印尼首都雅加達、萬隆等大城市與此次受災的席安約地區同樣位於爪哇島西部，在地震中亦有強烈震感，當地網友上傳多段吊燈搖晃、游泳池水面波動的影片。