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摘頭巾挺示威 伊朗2女演員遭押

編譯中心／綜合22日電
伊朗伊澤市民眾18日在示威衝突死者棺木前獻花悼念。（Getty Images）
伊朗伊澤市民眾18日在示威衝突死者棺木前獻花悼念。（Getty Images）

兩名伊朗女演員加齊亞尼（Hengameh Ghaziani）和芮雅希（Katayoun Riahi）因於公開場合摘下頭巾，聲援艾米尼之死示威行動，20日遭檢察官羈押。法媒報導，檢察官將調查兩人「挑釁性」社群貼文與媒體活動。

女演員加齊亞尼現年52歲，前些日子曾表示已收到傳票，並於19日在Instagram上發布影片。影片中她未戴頭巾、不發一語，在大街上將長髮綁成馬尾。隨影片附上的文字寫：「這可能會是我最後一篇貼文。從現在起，不管我發生什麼事，希望大家知道，我與伊朗人民同在，直到我嚥下最後一口氣。」

女演員加齊亞尼（Hengameh Ghaziani）遭到羈押。（Getty Im...
女演員加齊亞尼（Hengameh Ghaziani）遭到羈押。（Getty Images）

女演員芮雅希現年60歲，曾參與演出多部得獎電影，並致力於公益。她在九月未戴頭巾接受設立於倫敦的伊朗國際電視台（Iran International TV）採訪，在採訪過程中表達對示威行動的支持，並公開反對頭巾規定。

伊朗電影人早在艾米尼之死引爆示威之前就備感壓力，異議導演穆罕默德拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）和賈法潘納希（Jafar Panahi）今年稍早相繼被捕，目前仍未獲釋。

22歲伊朗庫德族女子艾米尼因違反戴頭巾規定，9月13日在德黑蘭被警方拘捕後陷入昏迷，3天後喪命，這起事件引發全國示威，至今仍未平息。

伊朗女演員加齊亞尼19日發布影片，影片中她未戴頭巾、不發一語，似與民眾道別。（取...
伊朗女演員加齊亞尼19日發布影片，影片中她未戴頭巾、不發一語，似與民眾道別。（取材自推特）

伊朗 電影 檢察官

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