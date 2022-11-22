賀錦麗訪菲 研商增設5美軍基地

菲律賓總統馬可仕（左）21日在馬拉坎南宮與來訪的美國副總統賀錦麗（右）握手。（歐新社）

美國副總統賀錦麗 訪問菲律賓，21日與菲律賓總統馬可仕會面，重申美國對菲國做出的承諾「堅定不移」。美國和菲國官員說，賀錦麗將和菲國討論新設美軍基地，其中兩個就在和台灣僅隔一道海峽的卡加延省。此外，賀錦麗也會見了前總統杜特蒂之女、菲國副總統薩拉．杜特蒂。

賀錦麗在馬尼拉總統府告訴馬可仕：「我們與你站在一起，共同捍衛南海相關國際規則和規範。在南海針對菲律賓武裝部隊、公務船隻或飛機的攻擊，將觸發美國共同防禦承諾。這是我們對菲律賓堅定不移的承諾。」

馬可仕也說，就他所見，「菲律賓的未來」不可能沒有美國存在。

法媒報導，賀錦麗是馬可仕6月上台以來訪問馬尼拉的最高層級美國官員，顯示在親北京前總統杜特蒂卸任後，美菲關係逐漸回溫。

美國尋求在馬可仕領導下強化與馬尼拉的安全聯盟。美菲之間有共同防禦條約和2014年簽訂的「加強國防合作協議」（EDCA），該協議同意美國使用5個菲國軍事基地。

菲國參謀總長巴卡洛上周表示，美國希望在菲國北方新設5個基地，其中兩個位在呂宋島東北端的卡加延省。卡加延省和台灣僅隔一道巴士海峽，美聯社說，一旦台海情勢惡化，此地可能成為重要的前哨基地。

美國提議的其他基地地點在巴拉望島和三描禮士省，都是面向南海，讓美軍可部署在接近爭議水域地點。

賀錦麗22日將赴菲國距離南海最近的巴拉望島，登上菲國巡邏艦並發表演講。菲律賓駐美大使羅穆德茲表示，「她的巴拉望之行顯然是向中國傳遞『我們在有爭議島礁上支持盟友』的信息」。

記者張文馨／華盛頓報導

美國國防部長奧斯丁 （Lloyd Austin）訪問亞洲，他21日在雅加達會晤印尼 防長普拉伯沃（Prabowo Subianto）時強調，美國強化與印尼的軍事互通性與合作的重要性，包含印尼採購波音公司的F-15戰機，以及兩國增加聯合演習等。

五角大廈表示，這是奧斯丁和普拉伯沃的第四次會面，象徵美國與印尼的友誼、合作與夥伴關係。除了聯合演習，美國國務院今年2月通知國會批准對印尼出售F-15戰機，軍售案規模約139億美元，波音公司正在與印尼進行後續談判，普拉伯沃對奧斯丁表示，談判相當順利，印尼政府很快會決定要不要採購戰機。