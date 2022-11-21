「灌籃高手」赤木剛憲聲優逝世 享年57歲 好友悲痛證實死訊
日本漫畫家井上雄彥代表作「灌籃高手」是許多網友的青春回憶，曾在1993年推出動畫，還將推出電影版「灌籃高手The First Slam Dunk」，並於明年1月13日在台上映。然而，曾為「灌籃高手」動畫赤木剛憲一角配音的知名聲優梁田清之驚傳逝世，享年57歲。他的聲優好友真殿光昭在推特悲痛證實死訊。
真殿推文寫道：「我的朋友梁田清之去世了。由於梁田沒有經紀公司，我在他的妻子的授意下公開這項消息，向各位聲優及他的粉絲傳達令人遺憾的消息。直到現在，我向梁田清之上香表達哀思後，仍不敢相信這是真的。我打從心底祈禱梁田先生的靈魂安息。」
推文下也湧入許多網友和其他聲優留言表達哀思。梁田清之也曾為「名偵探柯南」FBI卡邁爾、「BLEACH 死神」握菱鐵齋和「數碼寶貝」安杜路獸等動畫角色配音。
友人の梁田清之君が逝去されました— 真殿光昭 (@madonodono) November 21, 2022
彼はフリーだったため奥様の御意向により、僕が代わってここに声優業界関係者の皆様並びに彼のファンの皆様にご報告させて頂きます
線香をあげ、弔わせて頂いた今でも信じられない思いですが
心より梁田君のご冥福をお祈りさせて頂きます
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