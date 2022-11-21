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「灌籃高手」赤木剛憲聲優逝世 享年57歲 好友悲痛證實死訊

編譯羅方妤／即時報導
曾為「灌籃高手」動畫赤木剛憲一角配音的知名聲優梁田清之驚傳逝世，享年57歲。他的聲優好友真殿光昭在推特悲痛證實死訊。（取材自推特）
曾為「灌籃高手」動畫赤木剛憲一角配音的知名聲優梁田清之驚傳逝世，享年57歲。他的聲優好友真殿光昭在推特悲痛證實死訊。（取材自推特）

日本漫畫家井上雄彥代表作「灌籃高手」是許多網友的青春回憶，曾在1993年推出動畫，還將推出電影版「灌籃高手The First Slam Dunk」，並於明年1月13日在台上映。然而，曾為「灌籃高手」動畫赤木剛憲一角配音的知名聲優梁田清之驚傳逝世，享年57歲。他的聲優好友真殿光昭在推特悲痛證實死訊。

真殿推文寫道：「我的朋友梁田清之去世了。由於梁田沒有經紀公司，我在他的妻子的授意下公開這項消息，向各位聲優及他的粉絲傳達令人遺憾的消息。直到現在，我向梁田清之上香表達哀思後，仍不敢相信這是真的。我打從心底祈禱梁田先生的靈魂安息。」

推文下也湧入許多網友和其他聲優留言表達哀思。梁田清之也曾為「名偵探柯南」FBI卡邁爾、「BLEACH 死神」握菱鐵齋和「數碼寶貝」安杜路獸等動畫角色配音。

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