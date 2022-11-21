我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

警偵破預謀仇恨襲擊 紐約加強戒備

影／摘頭巾支持「艾米尼之死」示威 兩名伊朗女演員遭羈押

編譯陳曉慈／即時報導
伊朗伊澤市民眾18日在示威衝突死者棺木前獻花悼念。（Getty Images）
伊朗伊澤市民眾18日在示威衝突死者棺木前獻花悼念。（Getty Images）

兩名伊朗女演員加齊亞尼（Hengameh Ghaziani）和芮雅希（Katayoun Riahi）因於公開場合摘下頭巾，聲援艾米尼之死示威行動，20日遭檢察官羈押。法新社報導，檢察官將調查兩人「挑釁性」社群貼文與媒體活動。

女演員加齊亞尼現年52歲，前些日子曾表示已收到傳票，並於19日在Instagram上發布影片。影片中她未戴頭巾、不發一語，在大街上將長髮綁成馬尾。隨影片附上的文字寫：「這可能會是我最後一篇貼文。從現在起，不管我發生什麼事，希望大家知道，我與伊朗人民同在，直到我嚥下最後一口氣。」

女演員芮雅希現年60歲，曾參與演出多部得獎電影，並致力於公益。她在九月未戴頭巾接受設立於倫敦的伊朗國際電視台（Iran International TV）採訪，在採訪過程中表達對示威行動的支持，並公開反對頭巾規定。

伊朗電影人早在艾米尼之死引爆示威之前就備感壓力，異議導演穆罕默德拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）和賈法潘納希（Jafar Panahi）今年稍早相繼被捕，目前仍未獲釋。

22歲伊朗庫德族女子艾米尼因違反戴頭巾規定，9月13日在德黑蘭被警方拘捕後陷入昏迷，3天後喪命。這起事件引發全國示威。

伊朗 電影 檢察官

上一則

秘書和媒體爆衝突鬧翻 南韓總統尹錫悅：無限期停止每日記者聯訪

延伸閱讀

華郵：伊朗轉移技術助俄製無人機 數月內開始量產

華郵：伊朗轉移技術助俄製無人機 數月內開始量產
世足賽／美國明對上威爾斯 B組晉級關鍵戰

世足賽／美國明對上威爾斯 B組晉級關鍵戰
華郵：俄羅斯伊朗達協議 協助俄製數百架無人機

華郵：俄羅斯伊朗達協議 協助俄製數百架無人機
伊朗頭巾抗議升級 國父故居被縱火、9歲男童遭槍擊亡

伊朗頭巾抗議升級 國父故居被縱火、9歲男童遭槍擊亡

熱門新聞

金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

2022-11-18 20:11
16日的G20閉幕式上，中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多一段被側錄公開的「不爽指責」影片，引發國際輿論和媒體的關注。（路透）

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

2022-11-17 01:29
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出擊中波蘭普熱沃多夫村的飛彈為烏克蘭軍方所發射。(路透)

擊中波蘭飛彈是烏克蘭射的？匿名美官員爆：為應付俄軍攻擊

2022-11-16 01:05
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後，美國總統拜登（Joe Biden）稱「不太可能是俄羅斯發射的飛彈」。(Getty Images)

俄製飛彈擊中波蘭 拜登開會後稱：不太可能是俄發射

2022-11-15 21:56
英國前首相強生本周在美國彭博新聞於新加坡舉行的論壇發表演說時，強烈批評中國是「高壓獨裁國家」，讓台下500名政商界人士感到震驚。（美聯社）

強生批中俄是「高壓獨裁國家」 美富豪彭博被迫道歉

2022-11-18 22:32
英國首相蘇納克與習近平會晤臨時取消。(路透)

英相蘇納克G20會習近平臨時取消 可能與對台發言有關

2022-11-16 02:45

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯
圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
誰能拉下馬？ 川普黨內聲勢跌 潘斯等人已成代替者

誰能拉下馬？ 川普黨內聲勢跌 潘斯等人已成代替者
應聘奶茶店服務生 洛縣華女險遭殺豬盤 老闆作法露餡

應聘奶茶店服務生 洛縣華女險遭殺豬盤 老闆作法露餡