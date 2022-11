位於澳洲 雪梨的西曼利公立學校 (Manly West Public School)21日下午1點20分左右發生科學實驗課意外,數名學生灼傷送醫。

BBC報導,至少2名學生嚴重灼傷,並由救護車緊急送醫。另有9名學生與1名老師輕度灼傷。

受傷學生年紀皆在10歲上下,在臉部、胸膛、下腹部與腿部出現灼傷。

根據BBC,實驗涉及碳酸氫鈉和甲基化酒精。英國 衛報報導,這些學生可能在做「糖蛇」:一個將小蘇打與糖混合,再將混合物放入用甲基化酒精浸泡過的沙子中,然後點燃的科學實驗。

救護人員表示,當天的大風天氣導致實驗出現意外。

西曼利公立學校尚未發表正式聲明。

