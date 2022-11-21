1個月3大臣下台 岸田民調狂跌 傳自民黨討論下任首相人選
日本總務大臣寺田稔在當地時間20日晚提交辭呈，據相關人士透露，岸田稍早向自民黨高層表示，決定撤換接連爆出「政治與金錢」問題的寺田。寺田稔成為首相岸田文雄內閣1個月內下台的第3位閣員，這種「異常事態」將重創岸田政府，據日媒報導，自民黨內部已趁岸田出訪時，悄悄討論下一任首相人選。
共同社報導，寺田接連爆出政治資金收支報告等問題，包括有相關政治團體提交以已故人士為會計負責人。在野黨認為他「作為政治資金的主管閣員不合格」，連日在國會要求其辭職。
此前寺田否認會辭職，但岸田認為他不適合擔任主管「政治資金規正法」的閣員，以曾經擔任閣員的人為主討論了後繼人選。這將是岸田內閣中不到1個月來第3位閣員下台，必將對政府構成打擊，在野黨將嚴厲追究岸田的任命責任。
岸田今年8月完成內閣改組，沒想到10月24日就發生前經濟再生擔當大臣山際大志郎因「舊統一教」問題請辭；接著又發生前法務大臣葉梨康弘因死刑發言失言，在11月11日請辭。
岸田自率領自民黨贏得七月大選以來，支持率一路下滑至不到三成，即便免職捅婁子的「問題大臣」，民調仍不見好轉。日本每日新聞今天公布最新民調顯示，岸田內閣支持率為31%，較上10月下旬民調的27%回升4個百分點；但被問到希望岸田擔任首相到何時，43%受訪者認為「希望早日請辭」居冠，其次是31%受訪者希望「當到2024年9月自民黨總裁任期屆滿」；希望岸田盡可能當下去的受訪者只有14%。
近日就有日媒爆料，自民黨在岸田文雄出訪G20、APEC峰會時，趁著「家裡沒大人」已經開始討論下一任首相人選。 目前岸田忙著在東南亞各國參與G20、東協、APEC峰會等外交行程。在成為首相前，岸田文雄曾任外務大臣，據悉，他本來想藉著出訪發揮外交特長來挽救民心、賺取黨內信任，但因法務大臣葉梨康弘被撤換下台，岸田不得不倉促更改行程，導致他與部分國家領袖的會談被取消，情況雪上加霜。
上一則
美施壓和談 烏克蘭拒短期停火：俄先撤軍再說
下一則
FB留言