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1個月3大臣下台 岸田民調狂跌 傳自民黨討論下任首相人選

編譯中心／綜合20日電
日本首相岸田文雄繼統一教會、安倍國葬等問題後，如今又面臨內閣連環下台的危機。（美聯社）
日本首相岸田文雄繼統一教會、安倍國葬等問題後，如今又面臨內閣連環下台的危機。（美聯社）

日本總務大臣寺田稔在當地時間20日晚提交辭呈，據相關人士透露，岸田稍早向自民黨高層表示，決定撤換接連爆出「政治與金錢」問題的寺田。寺田稔成為首相岸田文雄內閣1個月內下台的第3位閣員，這種「異常事態」將重創岸田政府，據日媒報導，自民黨內部已趁岸田出訪時，悄悄討論下一任首相人選。

共同社報導，寺田接連爆出政治資金收支報告等問題，包括有相關政治團體提交以已故人士為會計負責人。在野黨認為他「作為政治資金的主管閣員不合格」，連日在國會要求其辭職。

此前寺田否認會辭職，但岸田認為他不適合擔任主管「政治資金規正法」的閣員，以曾經擔任閣員的人為主討論了後繼人選。這將是岸田內閣中不到1個月來第3位閣員下台，必將對政府構成打擊，在野黨將嚴厲追究岸田的任命責任。

日本總務大臣寺田稔11月20日提交辭呈。(路透資料照片)
日本總務大臣寺田稔11月20日提交辭呈。(路透資料照片)

岸田今年8月完成內閣改組，沒想到10月24日就發生前經濟再生擔當大臣山際大志郎因「舊統一教」問題請辭；接著又發生前法務大臣葉梨康弘因死刑發言失言，在11月11日請辭。

日本經濟再生擔當大臣山際大志郎，10月24日因「舊統一教」問題請辭。（美聯社）
日本經濟再生擔當大臣山際大志郎，10月24日因「舊統一教」問題請辭。（美聯社）
日本法務大臣葉梨康弘因日前一番言論被廣泛解讀為沒有認真對待批准死刑的權力而引發譁...
日本法務大臣葉梨康弘因日前一番言論被廣泛解讀為沒有認真對待批准死刑的權力而引發譁然，被迫向首相岸田文雄提出辭呈。（美聯社）

岸田自率領自民黨贏得七月大選以來，支持率一路下滑至不到三成，即便免職捅婁子的「問題大臣」，民調仍不見好轉。日本每日新聞今天公布最新民調顯示，岸田內閣支持率為31%，較上10月下旬民調的27%回升4個百分點；但被問到希望岸田擔任首相到何時，43%受訪者認為「希望早日請辭」居冠，其次是31%受訪者希望「當到2024年9月自民黨總裁任期屆滿」；希望岸田盡可能當下去的受訪者只有14%。

近日就有日媒爆料，自民黨在岸田文雄出訪G20、APEC峰會時，趁著「家裡沒大人」已經開始討論下一任首相人選。 目前岸田忙著在東南亞各國參與G20、東協、APEC峰會等外交行程。在成為首相前，岸田文雄曾任外務大臣，據悉，他本來想藉著出訪發揮外交特長來挽救民心、賺取黨內信任，但因法務大臣葉梨康弘被撤換下台，岸田不得不倉促更改行程，導致他與部分國家領袖的會談被取消，情況雪上加霜。

岸田文雄 民調 日本

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