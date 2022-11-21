安華、慕尤丁搶當大馬總理 都宣稱獲足夠支持

馬來西亞在野黨希望聯盟在這次大選贏得最多席次，領導人安華（中）與該黨高層20日在吉隆坡總部振臂慶功。（歐新社）

馬來西亞19日舉行國會大選，開票 結果顯示沒有任何政黨過半的「懸峙國會」狀況。獲得多數席次的希望聯盟、國民聯盟勢必得和其他政黨或聯盟合作，才能取得籌組政府所需的席次。

開票結果顯示，三大主要陣營中，反對黨領袖安華為 首的希望聯盟奪下82席，前總理慕尤丁率領的國民聯盟緊追在後，搶下73席。兩大陣營距離過半門檻112席都有段差距。而巫統領導的執政國民陣線（國陣）大幅落後，只拿下30席，是國陣歷次大選表現最差的一次，不到四年前大選79席的一半。

安華、慕尤丁都順利當選議員，兩人的總理之爭將鹿死誰手，引發關注。

75歲的安華20日說，希盟已爭取到其他政黨合作，共將獲得超過112位議員的支持，籌組新政府。但他拒絕透露將與哪些政黨合作。

慕尤丁則說，婆羅洲兩個區域小黨已決定支持他，如今國民聯盟已掌握101席，他還說，自己也獲得另外一些國會議員的支持，因此擁有足夠的議員支持出任總理。

星馬媒體報導，大馬蘇丹已要求各政黨在21日下午前提名 一位國會議員作為總理人選，各政黨也須表明將與哪個聯盟結盟，以組成新政府。