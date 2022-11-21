馬克宏支持卡達世界盃 「體育歸體育」言論遭批偽善

對於要求因人權問題外交杯葛卡達世界盃足球賽的聲浪，法國總統馬克宏稱不應把運動政治化，引發爭議。（Getty Images）

2022世界盃足球 賽20日開踢，卻因主辦國卡達人權紀錄不佳而備受爭議。法國總統馬克宏 近日表示「運動不該政治化」，各界批評馬克宏常把體育運動當作政治宣傳工具，這番言論相當「偽善」。

本屆世界盃因主辦國卡達人權紀錄不佳、未充分保障移工、女性、LGBTQ權益而遭各界批評，也有城市因此抵制轉播，成為賽前焦點。

馬克宏授意法國內政部長達馬南代表出席20日開幕式，自己則會在法國隊踢進準決賽後前往觀賽。法國部分人士呼籲馬克宏外交抵制，對此馬克宏17日在泰國亞太經濟合作會議（APEC）場外向媒體表示：「不應該將運動政治化。」

他說：「無論是氣候或人權，不要每次賽事將近，就提出這些問題；要也是公布舉辦國時提出。」

這番「政治歸政治，體育歸體育」言論在法國引起熱議與批評。運動史學家帝奇（Paul Dietschy）17日受訪時表示，馬克宏「否認事實」；也有媒體列舉馬克宏如何經常利用運動傳達「政治訊息」，甚至造勢，形容馬克宏「偽善」。

對於馬克宏的言論，右派共和黨（LR）議員普拉迪耶（Aurélien Pradié）批評，「馬克宏自己也上百次將運動超級政治化，怎麼可以換個情境就換個說法...他沒有資格這麼說」。左翼「不屈法國」議員吉侯（David Guiraud）說，「有上百名移工在場館建築工地喪命，這就是政治」。

同為執政黨的國民議會法制委員會主席胡立耶（Sacha Houlié）則說，「對我而言足球一直都是政治」，並以智利足球隊對抗前獨裁者皮諾契特為例，認為運動與政治息息相關。