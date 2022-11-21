我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪小菲狂罵大S全家 周渝民、藍正龍也中槍 放話「明天就去台北」

「金剛戰士」元老綠衣戰士 傑森大衛法蘭克49歲去世

馬克宏支持卡達世界盃 「體育歸體育」言論遭批偽善

編譯中心／綜合20日電
對於要求因人權問題外交杯葛卡達世界盃足球賽的聲浪，法國總統馬克宏稱不應把運動政治化，引發爭議。（Getty Images）
對於要求因人權問題外交杯葛卡達世界盃足球賽的聲浪，法國總統馬克宏稱不應把運動政治化，引發爭議。（Getty Images）

2022世界盃足球賽20日開踢，卻因主辦國卡達人權紀錄不佳而備受爭議。法國總統馬克宏近日表示「運動不該政治化」，各界批評馬克宏常把體育運動當作政治宣傳工具，這番言論相當「偽善」。

本屆世界盃因主辦國卡達人權紀錄不佳、未充分保障移工、女性、LGBTQ權益而遭各界批評，也有城市因此抵制轉播，成為賽前焦點。

馬克宏授意法國內政部長達馬南代表出席20日開幕式，自己則會在法國隊踢進準決賽後前往觀賽。法國部分人士呼籲馬克宏外交抵制，對此馬克宏17日在泰國亞太經濟合作會議（APEC）場外向媒體表示：「不應該將運動政治化。」

他說：「無論是氣候或人權，不要每次賽事將近，就提出這些問題；要也是公布舉辦國時提出。」

這番「政治歸政治，體育歸體育」言論在法國引起熱議與批評。運動史學家帝奇（Paul Dietschy）17日受訪時表示，馬克宏「否認事實」；也有媒體列舉馬克宏如何經常利用運動傳達「政治訊息」，甚至造勢，形容馬克宏「偽善」。

對於馬克宏的言論，右派共和黨（LR）議員普拉迪耶（Aurélien Pradié）批評，「馬克宏自己也上百次將運動超級政治化，怎麼可以換個情境就換個說法...他沒有資格這麼說」。左翼「不屈法國」議員吉侯（David Guiraud）說，「有上百名移工在場館建築工地喪命，這就是政治」。

同為執政黨的國民議會法制委員會主席胡立耶（Sacha Houlié）則說，「對我而言足球一直都是政治」，並以智利足球隊對抗前獨裁者皮諾契特為例，認為運動與政治息息相關。

馬克宏 足球 世界盃

上一則

安華、慕尤丁搶當大馬總理 都宣稱獲足夠支持

下一則

烏札波羅熱核電廠又遭砲擊 IAEA批「玩火」籲設停火區

延伸閱讀

氣候賠償基金COP27近協議 馬克宏：不足因應挑戰

氣候賠償基金COP27近協議 馬克宏：不足因應挑戰
馬克宏挺卡達世界盃 「體育歸體育」言論遭批偽善

馬克宏挺卡達世界盃 「體育歸體育」言論遭批偽善
馬克宏促美中停止對抗：兩頭大象開戰 恐禍及森林

馬克宏促美中停止對抗：兩頭大象開戰 恐禍及森林
兩象相爭禍及叢林 馬克宏妙喻要美中停止對抗

兩象相爭禍及叢林 馬克宏妙喻要美中停止對抗

熱門新聞

金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

2022-11-18 20:11
16日的G20閉幕式上，中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多一段被側錄公開的「不爽指責」影片，引發國際輿論和媒體的關注。（路透）

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

2022-11-17 01:29
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出擊中波蘭普熱沃多夫村的飛彈為烏克蘭軍方所發射。(路透)

擊中波蘭飛彈是烏克蘭射的？匿名美官員爆：為應付俄軍攻擊

2022-11-16 01:05
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後，美國總統拜登（Joe Biden）稱「不太可能是俄羅斯發射的飛彈」。(Getty Images)

俄製飛彈擊中波蘭 拜登開會後稱：不太可能是俄發射

2022-11-15 21:56
英國前首相強生本周在美國彭博新聞於新加坡舉行的論壇發表演說時，強烈批評中國是「高壓獨裁國家」，讓台下500名政商界人士感到震驚。（美聯社）

強生批中俄是「高壓獨裁國家」 美富豪彭博被迫道歉

2022-11-18 22:32
英國首相蘇納克與習近平會晤臨時取消。(路透)

英相蘇納克G20會習近平臨時取消 可能與對台發言有關

2022-11-16 02:45

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿
科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷

科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷