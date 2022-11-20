賀錦麗訪菲將會小馬可仕 預料觸及台海情勢

美國副總統賀錦麗20日晚上7時左右自泰國曼谷飛抵馬尼拉。（中央社）

美國副總統賀錦麗 今晚抵達菲律賓，明天下午將與總統小馬可仕會談，預料兩人將談及台海情勢、美菲同盟及南海議題。賀錦麗22日將赴巴拉旺島，登上大型南海巡邏艦聽取簡報。

賀錦麗（Kamala Harris）和夫婿任德龍（Doug Emhoff）晚上7時左右自泰國 曼谷飛抵馬尼拉。菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）、美國駐菲律賓大使卡爾森（MaryKay Carlson）等人前往接機。

賀錦麗是美國前總統川普 2017年11月訪菲以來，赴菲訪問的美方最高層級官員。巴拉旺島（Palawan）鄰近主權具爭議的南沙群島，她也將成為美方史上訪問巴拉旺島的最高層級官員。

賀錦麗明天上午將會見菲國副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）。下午與小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）雙邊會談後，她將會見社運人士並與菲律賓女性代表舉行會談，主題為「婦女和女孩賦權」。

羅慕德斯17日表示，預料小馬可仕與賀錦麗會談時將提到台灣海峽局勢。

另據美國高層行政官員，賀錦麗與小馬可仕會談將聚焦於強化美菲安全同盟和經濟關係。安全議題方面，賀錦麗將重申美國對菲律賓的防禦承諾，以及美菲同盟對南海和平穩定的重要性。

賀錦麗22日將赴巴拉旺島，登上停泊於公主港（Puerto Princesa）的菲律賓南海大型多功能巡邏艦特瑞沙．馬格巴努亞號（Teresa Magbanua），聽取海巡隊在巴拉旺島周邊海上行動簡報，菲國軍方代表屆時也將登艦。

美方表示，賀錦麗訪問巴拉旺島將見證美菲海巡夥伴培訓和建設成果，討論如何進一步透過新舉措和資金強化合作成果，並與當地居民討論非法捕魚對他們生計及沿海經濟衝擊。

GMA新聞網報導，小馬可仕昨天在曼谷說，他不認為賀錦麗赴巴拉旺島會影響菲中關係。

他表示，雖然巴拉旺島是菲律賓距離南海最近的地區，「但很明顯它在菲律賓領土上，所以我不覺得這會造成任何問題」。

小馬可仕說，菲美關係「必須繼續發展，（實際）情況也會是這樣」。