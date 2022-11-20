COP27直擊／峰會協議敗筆 未包含淘汰化石燃料

聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）落幕。（記者林奐成／攝影）

第27屆聯合國氣候峰會 （COP27）「紅眼談判」終於落幕，延後兩天，於埃及時間11月20日凌晨4點左右迎來閉幕式。雖然「損失與損害」被正式寫入COP27決議中，為氣候正義立下里程碑，但這份「夏姆錫克實踐計畫」（Sharm el-Sheikh Implementation Plan）未包含淘汰或削減化石燃料的內容。

聯合國氣候變遷專門委員會IPCC已經指出，化石燃料，包括石油、天然氣和煤，是造成全球暖化的關鍵因素，因此，公民團體不斷呼籲各國加速淘汰化石燃料。根據衛報，美國、歐盟 均支持印度對於削減化石燃料的提議，但最終協議並未出現相關內容。

全球控制升溫的目標，也一度在COP27的碳判中開倒車。根據IPCC的建議，全球升溫目標應控制在攝氏1.5度內，若超過1.5度，旱災、森林大火、水災和糧食短缺的情形會更加嚴重且頻繁。

但部分國家在談判中要求將升溫目標放寬到攝氏2度，歐盟在談判中表示，若取消1.5度的目標，將離席抗議。COP27最終協議採納了多數國家的意見，保留控制全球升溫1.5度的防線。

本屆氣候峰會的談判陷入膠著，當各國談判代表還在夏姆錫克的會議廳裡談判，會議廳外的工人已經在拆會場；閉幕式致詞時，談判代表表情疲憊，甚至有人當場打起瞌睡。

氣候專家表示，損失與損害基金能在今年取得成果，很大程度是因為發展中國家G77集團保持團結一致的立場，對損失和損害施加的力道，比過去幾年更大。

然而損失與損害基金將如何運作？細節仍不明朗。決議未提基金何時開始運作，以及如何籌措這筆資金。決議提到要設立相關「委員會」，以確定執行細節，但沒有設定具體時程表。