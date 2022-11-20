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伊朗頭巾抗議升級 國父故居被縱火、9歲男童遭槍擊亡

編譯中心／綜合19日電
伊朗已故最高領導人何梅尼的童年故居17日遭示威民眾縱火。（Getty Images）
伊朗已故最高領導人何梅尼的童年故居17日遭示威民眾縱火。（Getty Images）

伊朗的「頭巾之亂」至今已經兩個多月，情勢越演越烈，已故最高精神領袖國父何梅尼的故居，也被抗議群眾放火燒。示威規模最近再度升級，因為一名9歲小男孩遭槍擊身亡，群眾再對政府殘暴鎮壓怒吼抗議。

紐約時報和英國「衛報」報導，影片顯示17日晚間，示威者在何梅尼童年故居改建成的博物館縱火、大批男子砸毀標有何梅尼名字的路牌；還有人在何梅尼培育「革命種子」的什葉派神學中心縱火。何梅尼在1979年主導伊朗革命，推翻國王，成為伊朗的政治、宗教、精神領袖，也被視為是伊朗伊斯蘭共和國的國父，擁有崇高地位。

此外，包括首都德黑蘭等十多個主要城市的商業活動，截至18日已連續第四天停擺。美國哥倫比亞大學伊朗問題專家指出，何梅尼故居遭到攻擊、集市和商店關閉，顯示這是一個打破禁忌的時刻，無論這是否會導致政權倒台，「事情再也回不去了」。

而16日在伊朗西南部伊茲市，一名9歲小男孩基恩遭到槍擊身亡；同日也有14歲少年羅哈曼尼 和馬蘇迪在示威活動中被槍殺。當局急忙撇清稱這些孩子是死於恐怖攻擊，但遭家屬、人權團體和伊朗政界人士駁斥，稱是安全部隊向他們開火。

社交媒體上影片顯示，人們在街道和屋頂上高喊：「我們不要一個殺孩子的政權！」羅哈曼尼的母親在喪禮上，高舉雙臂反覆尖聲高喊，「殺孩子的政權去死！」

奧斯陸「伊朗人權」（Iran Human Rights）16日估計，自9月抗議開始以來，安全部隊已殺害至少342人，包括43名兒童及26名女性。

伊朗 槍擊 縱火

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